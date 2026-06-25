FIFA muốn thay đổi luật đá luân lưu tại World Cup 2026

FIFA sắp thay đổi luật đá luân lưu tại World Cup 2026

Đề xuất mới được cho là xuất phát từ những tranh cãi liên quan đến tính công bằng của quy trình tung đồng xu hiện hành. Ý tưởng này được đưa ra sau trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua, nơi Arsenal chịu nhiều bất lợi trước Paris Saint-Germain trong loạt sút luân lưu cân não.

Theo quy định hiện tại, khi một trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu, trọng tài sẽ tiến hành 2 lần tung đồng xu. Ở lần đầu tiên, đội trưởng chiến thắng được quyền lựa chọn khung thành thực hiện loạt sút. Sau đó, lần tung đồng xu thứ hai sẽ quyết định đội nào được đá trước. Đây là quy trình đã được áp dụng trong nhiều năm qua tại các giải đấu lớn của FIFA và UEFA.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Tuy nhiên, trận chung kết Champions League vừa qua đã làm dấy lên những tranh luận mới. Arsenal được cho là đã thua ở cả hai lần tung đồng xu, đồng nghĩa với việc vừa không được lựa chọn khu vực thuận lợi để thực hiện loạt sút, vừa phải đá sau đối thủ. Các cầu thủ "Pháo thủ" buộc phải thực hiện những cú đá hướng về phía khu vực cổ động viên PSG, trước khi nhận thất bại cay đắng trong cuộc đua tới chức vô địch.

Trước thực tế đó, FIFA đang cân nhắc áp dụng cơ chế mới được ủng hộ mạnh mẽ bởi người đứng đầu Ban trọng tài FIFA - Pierluigi Collina. Theo đề xuất này, hai lần tung đồng xu sẽ được thay thế bằng một lần duy nhất. Đội trưởng thắng cuộc sẽ được quyền lựa chọn một trong hai phương án là chọn khung thành thực hiện loạt sút hoặc quyết định đá trước hay đá sau. Quyền lựa chọn còn lại sẽ thuộc về đội trưởng của đội thua trong lần tung đồng xu.

FIFA tin rằng quy định mới sẽ mang lại sự cân bằng hơn cho cả hai đội bóng tham gia loạt đá luân lưu. Mô hình này cũng tương tự quy trình tung đồng xu trước trận đấu, khi đội thắng được quyền lựa chọn giao bóng hoặc chọn phần sân phòng ngự trong hiệp đấu đầu tiên, còn đội còn lại sẽ nhận quyền lựa chọn còn lại.

Thông thường, mọi sửa đổi liên quan đến Luật Bóng đá chỉ được thông qua tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB). Tuy nhiên, FIFA đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình nhằm kịp áp dụng tại World Cup 2026. Điều này tương tự như trường hợp của "Luật Vinicius" - quy định mới cấm cầu thủ che miệng khi có hành vi đối đầu trực diện và mang tính gây hấn với đối phương. Luật này đã được IFAB thông qua theo quy trình rút gọn và chính thức đưa vào áp dụng trong thời gian ngắn.

Quyết định sửa đổi luật đá luân lưu đã được báo hiệu từ cuộc họp thường niên của IFAB tại Cardiff hồi tháng 2, trước khi tiếp tục được thảo luận tại Đại hội FIFA ở Vancouver. Do các thành viên IFAB hiện đang có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau trong thời gian diễn ra World Cup, một cuộc họp trực tuyến được cho là sẽ được tổ chức trong những ngày tới nhằm thống nhất phương án cuối cùng. Cuộc họp này có thể diễn ra trước trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của giải.

Theo quy định của IFAB, Hội đồng quản trị tổ chức có quyền phê duyệt các điều luật thử nghiệm trong những trường hợp đặc biệt. Vì vậy, thay đổi liên quan đến loạt đá luân lưu nếu được thông qua sẽ chỉ mang tính chất thử nghiệm tại World Cup 2026 chứ chưa trở thành luật chính thức của bóng đá thế giới.