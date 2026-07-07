Fan nữ tuyển Anh cởi sạch áo trước đám đông, người mẫu Mỹ mặc trang phục táo bạo cổ vũ World Cup

World Cup 2026 liên tục xuất hiện các câu chuyện hậu trường gây xôn xao mạng xã hội. Từ nữ CĐV Anh gây tranh cãi vì hành động quá khích trên khán đài, fan Nhật “diễn sâu” sau thất bại trước Brazil cho tới khoảnh khắc Neymar ứng xử bất ngờ với một khán giả tràn xuống sân hay màn ăn diện táo bạo của nữ người mẫu Mỹ, tất cả đang biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành tâm điểm chú ý toàn cầu.

Nữ CĐV tuyển Anh Astrid Wett được xác định là nhân vật cởi áo giữa đông đảo người hâm mộ

Nữ CĐV tuyển Anh gây bão vì hành động phản cảm trên khán đài

Sau chiến thắng mới nhất của tuyển Anh tại vòng knock-out, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại cảnh một nữ CĐV nhảy múa trên bàn giữa không khí ăn mừng cuồng nhiệt. Điều khiến đoạn clip gây tranh cãi là khoảnh khắc cô bất ngờ kéo áo để lộ cơ thể trước đám đông.

Danh tính của cô nhanh chóng được cộng đồng mạng truy tìm. Theo truyền thông quốc tế, nhân vật trong clip là Astrid Wett, gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội và được biết đến như một fan cuồng của Chelsea cũng như đội tuyển Anh.

Đoạn video giúp Astrid Wett thu hút lượng lớn người theo dõi mới chỉ sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là màn ăn mừng “quá đà”, một số người hâm mộ lại xem đó như biểu hiện của bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng tại World Cup.

Người mẫu Mỹ gây chú ý với trang phục táo bạo trên khán đài

Không khí World Cup 2026 còn nóng lên bởi sự xuất hiện của Salomé Muñoz, nữ người mẫu mạng xã hội nổi tiếng tại Mỹ.

Nàng người mẫu nóng bỏng gây chú ý

Cô xuất hiện trên khán đài với bộ trang phục đỏ ôm sát mang màu sắc tuyển Mỹ, thu hút lượng lớn ống kính truyền thông và người hâm mộ.

Nhiều khán giả cho rằng World Cup giờ đây không chỉ là sân chơi bóng đá mà còn trở thành “sàn diễn” của thời trang, người nổi tiếng và các nội dung viral (lan tỏa mạnh) trên internet.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các câu chuyện bên lề đang góp phần khiến World Cup 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết.