Sự thật về người mẫu bị nhầm là bạn gái Haaland

Trong ảnh, cô xuất hiện cùng tiền đạo Manchester City trên du thuyền, ôm anh và tận hưởng kỳ nghỉ như một cặp tình nhân.

Các bài đăng không trực tiếp khẳng định hai người đang hẹn hò nhưng thường đi kèm những lời nhắn úp mở. Dịp sinh nhật Haaland, tài khoản này viết: "Chúc mừng sinh nhật người em yêu quý nhất. Chúc anh một năm tràn đầy hạnh phúc, thành công và mọi điều anh xứng đáng có được".

Độ chân thực của hình ảnh khiến không ít người tin đây là những khoảnh khắc đời thường của một cặp tình nhân. Một số người dùng thắc mắc Haaland đã chia tay Isabel Haugseng Johansen, bạn gái lâu năm và là mẹ của con trai anh, hay chưa. Những người khác tìm kiếm danh tính cô gái xuất hiện bên tiền đạo Manchester City.

Hôm 28/7, tài khoản đăng ảnh kèm chú thích: 'Những buổi hẹn hò không hồi kết' thu hút 10.000 lượt xem.

Tuy nhiên, báo chí Na Uy xác nhận những khoảnh khắc tình tứ bên Haaland chỉ là sản phẩm của AI. Gương mặt được ghép vào ảnh là người mẫu có thật Martine Adelina Strøm Mejlænder, sinh năm 2004, hiện sống tại Oslo.

Martine hoạt động với vai trò người mẫu và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô có một tài khoản cá nhân riêng, chủ yếu đăng ảnh bản thân, công việc người mẫu và các hoạt động đời thường, không có hình ảnh chụp thật cùng Haaland. Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh tại Na Uy, Martine thành lập doanh nghiệp cá thể mang tên mình vào tháng 10/2025. Hoạt động được đăng ký liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng trả phí và làm video trực tuyến.

Một trong những bức ảnh ghép Martine bên Haaland.

Hiện chưa rõ ai trực tiếp điều hành tài khoản @norwegianblondiee cũng như tạo ra loạt ảnh AI. Martine cũng không lên tiếng về nguồn gốc các bức ảnh hoặc những đồn đoán liên quan đến mình.

Haaland chưa phản hồi về loạt ảnh. Việc tiền đạo Manchester City không lên tiếng được cho là nhằm tránh khiến những nội dung giả mạo tiếp tục lan rộng. Thực tế, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn gắn bó với Isabel Haugseng Johansen. Hai người quen nhau từ thời niên thiếu tại quê nhà Bryne, Na Uy và đã có một con trai. Haaland và Isabel thường xuất hiện cùng nhau trong các kỳ nghỉ và sự kiện gia đình. Dịp sinh nhật tuổi 26 hôm 21/7, anh cũng tận hưởng chuyến đi trên du thuyền cùng bạn gái lâu năm.

Tiền đạo Na Uy Haaland và bạn gái người mẫu Isabel.

Theo báo chí Na Uy, việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng cho mục đích thương mại khi chưa được đồng ý có thể làm phát sinh tranh chấp về quyền hình ảnh và quảng cáo. Tuy nhiên, xử lý những nội dung này không đơn giản vì một tài khoản bị xóa có thể nhanh chóng được thay thế bằng nhiều tài khoản khác.