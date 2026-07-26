Hiệu ứng Haaland: Ngôi sao bóng đá tạo 'cơn sốt kinh tế' cho Na Uy thế nào?

Con số biết nói: Haaland 'hút' bao nhiêu tiền?

Với giá trị chuyển nhượng lên tới 180 triệu euro, Haaland là "tài sản đắt giá nhất" của đội tuyển Na Uy, cũng là một trong những cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới.

Nhưng con số đó mới chỉ là phần nổi. Trong suốt World Cup 2026, "hiệu ứng Haaland" đã khiến hàng loạt sản phẩm "cháy hàng" trên toàn cầu.

Hãng Nike và Liên đoàn Bóng đá Na Uy sản xuất khoảng 300.000 áo đấu để phục vụ nhu cầu trong giải đấu, nhưng con số này vẫn không đủ. Trên các nền tảng bán lại, áo đấu Na Uy đang được chào bán với giá lên tới 200-500 USD, gấp nhiều lần so với giá gốc. Sự khan hiếm này phản ánh cơn sốt mà Haaland đã tạo ra trên toàn cầu.

Erling Haaland không chỉ ghi bàn trên sân cỏ World Cup mà còn đang tạo ra một "cơn sốt kinh tế" cho Na Uy, từ áo đấu, dây buộc tóc đến xuất khẩu cá hồi. Ảnh: IG

Một chi tiết thú vị là dây buộc tóc Haaland sử dụng trên sân thuộc thương hiệu Bon Dep (KKNEKKI) - sản phẩm có xuất xứ từ huyện Hamyang, Hàn Quốc. Haaland không chỉ là người đại diện thương hiệu mà còn là cổ đông thiểu số của công ty này.

Kể từ khi Haaland sử dụng sản phẩm, doanh số bán hàng đã tăng gần 400-500%. Phiên bản đặc biệt "Haaland Edition" với giá khoảng 32 USD được tung ra trong World Cup và hết ngay lập tức. Một món đồ tưởng chừng nhỏ bé đã trở thành hàng hiếm nhờ sức ảnh hưởng của ngôi sao này.

Trong suốt World Cup, tài khoản Instagram của Haaland tăng khoảng 20 triệu người theo dõi, nâng tổng số từ 40 triệu lên hơn 60 triệu. Các video Reels của anh đạt hơn 683 triệu lượt xem, trong khi bài hát "Haaland (Ha Ha Ha)" vượt mốc 26 triệu lượt nghe trên Spotify.

Tại Trung Quốc, Haaland thu hút hơn 30 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội - một con số gấp hơn 5 lần dân số Na Uy (khoảng 5,6 triệu người).

Từ cá hồi đến cờ vua: Haaland 'làm mưa làm gió' ở mọi lĩnh vực

Từ tháng 3/2024, Erling Haaland chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho Hội đồng Hải sản Na Uy. Tháng 3/2026, hợp đồng được gia hạn thêm 2,5 năm, kéo dài qua mùa thu 2028.

Christian Chramer, CEO Hội đồng Hải sản Na Uy, khẳng định Haaland mang lại "mức độ chú ý và tác động mà rất ít người có thể làm được".

Ngày 3/6/2026, Hội đồng Hải sản Na Uy ra mắt chiến dịch "Haaland: I Choose Salmon from Norway" (Tôi là Haaland và tôi chọn cá hồi từ Na Uy) tại Thượng Hải, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: 180 thành phố, hơn 950 cửa hàng bán lẻ trên toàn Trung Quốc.

Chiến dịch sử dụng hình ảnh Haaland diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Trung Quốc tăng 31%. Ảnh: Global Times

Chiến dịch tận dụng hình ảnh "hung dữ" trên sân cỏ của Haaland, vốn là meme nổi tiếng với người hâm mộ Trung Quốc, kết hợp với tình yêu của anh dành cho hải sản Na Uy. Trên mạng xã hội Xiaohongshu, hashtag chiến dịch đạt 696.000 lượt hiển thị và hơn 1.800 bài đăng liên quan.

Kết quả thực tế vượt ngoài mong đợi. Theo dữ liệu từ Hội đồng Hải sản Na Uy, xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Trung Quốc tháng 6/2026 đạt 10.889 tấn, tăng 31% so với cùng kỳ; giá trị đạt 840 triệu NOK (khoảng 86 triệu USD), tăng 21%.

Giám đốc Hội đồng Hải sản Na Uy tại Trung Quốc Sigmund Bjorgo nhận định, chiến dịch đã "góp phần tích cực vào đà tăng trưởng này". Năm 2025, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường lớn thứ hai của cá hồi Na Uy, với kim ngạch xuất khẩu hải sản Na Uy sang Trung Quốc tăng 30,9%.

Ít ai ngờ rằng Haaland cũng là một nhà đầu tư. Tháng 3/2026, anh đầu tư vào siêu giải đấu cờ vua thường niên danh giá và mạnh nhất thế giới Norway Chess thông qua công ty Chess Mates Capital.

Chỉ vài tuần sau, Norway Chess huy động thành công 10 triệu USD cho dự án Total Chess World Championship, với vòng định giá đạt 25 triệu USD. Haaland giải thích: "Cờ vua rèn luyện trí óc. Có nhiều điểm tương đồng với bóng đá: bạn phải suy nghĩ nhanh, tin vào bản năng và lường trước nhiều nước đi".

Đại sứ Na Uy tại Trung Quốc Vebjørn Dysvik khẳng định: Haaland và đội tuyển Na Uy "mở ra một cánh cửa để quảng bá đất nước, tiếp cận những người khó chạm tới thông qua các nhà ngoại giao thông thường".

Theo Sports Business Journal, Fortune, Global Times