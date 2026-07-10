ĐT Tây Ban Nha làm "trùm" World Cup vì chạm tự ái, chờ Yamal bùng nổ hơn nữa

Khi “tự ái” trở thành động lực của ĐT Tây Ban Nha

“Đội bóng đang bị chạm tự ái, và đôi khi chỉ trích lại là động lực mạnh nhất”, HLV Luis de la Fuente đã nói như vậy sau khi Tây Ban Nha bị hiện tượng Cape Verde cầm hòa 0-0 sau trận ra quân.

Đó không còn là một lời động viên mang tính ngoại giao. Nó giống một sự thừa nhận: phòng thay đồ Tây Ban Nha đã nghe thấy tất cả những hoài nghi bên ngoài – về phong độ, về sự gắn kết, khả năng kiểm soát thế trận sau trận hòa mà chẳng khác nào thất bại.

Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm đà trước Saudi Arabia

Và họ phản ứng theo cách quen thuộc của một đội bóng lớn: trên sân cỏ.

Trước Saudi Arabia, HLV De la Fuente thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát. Lamine Yamal được trao cơ hội, cùng với Fabian Ruiz, Pedro Porro và Alex Baena. Những điều chỉnh không chỉ mang tính xoay tua, mà là một cú hích chiến thuật rõ ràng: tăng tốc độ, tăng trực diện, giảm sự chậm rãi từng bị chỉ trích.

Hiệu quả đến gần như ngay lập tức. Tây Ban Nha chơi bóng nhanh hơn, dứt khoát hơn, và quan trọng nhất là sắc bén hơn trong 1/3 cuối sân. Chỉ trong khoảng 30 phút đầu, Mikel Oyarzabal đã ghi dấu giày vào hai bàn thắng và một kiến tạo – một sự tương phản mạnh mẽ so với trận mở màn nhạt nhòa.

Hơn thế, ở trận "chung kết bảng" với Uruguay, Tây Ban Nha cũng cho thấy sự chắc chắn cần thiết. Bàn thắng của Baena giúp "La Roja" vượt lên, nhưng chính sự xuất sắc của hàng thủ mới là điểm mấu chốt. Từ một đội bóng bị đặt dấu hỏi, Tây Ban Nha bỗng hòa thành tập thể pressing nghẹt thở, khiến đối thủ không kịp phản ứng.

Cứ thế, Tây Ban Nha tiếp tục tiến lên. Lần lượt Áo rồi Bồ Đào Nha trở thành bại tướng của nhà đương kim vô địch châu Âu. Đã thế, cho đến nay hàng thủ "La Roja" vẫn chưa để lọt lưới bất cứ bàn thua nào tại World Cup 2026 - một con số thực sự phi thường. Ngay cả khi đó là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo, đội bóng xứ sở đấu bò vẫn khiến CR7 phải rời giải trong những giọt nước mắt lăn dài.

Sự đoàn kết trong phòng thay đồ là yếu tố then chốt

Nếu bên ngoài là những tranh luận, thì bên trong là sự im lặng có chủ đích.

Sau trận gặp Cape Verde, các tuyển thủ Tây Ban Nha không có mâu thuẫn công khai, cũng không có lời qua tiếng lại. Thay vào đó là một sự thống nhất: phải tự điều chỉnh chính mình. Và đó là bí quyết để Tây Ban Nha tiến vào tứ kết, đối diện với tuyển Bỉ và thậm chí còn hướng đến cuộc thư hùng với Pháp ở bán kết nếu đánh bại được De Bruyne và các đồng đội.

ĐT Tây Ban Nha đã thể hiện được sự đoàn kết ở thời điểm quan trọng

Còn nhớ sau trận đấu với Cape Verde, thủ môn Unai Simon và tiền đạo Oyarzabal là những người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giữ bình tĩnh. Nhưng điều quan trọng hơn là phản ứng từ toàn đội: họ không đổ lỗi, mà quay vào trong để tự phê bình.

Mikel Merino nói rất rõ: “Trong những lúc dễ dàng, ai cũng nói về gia đình. Nhưng khi khó khăn, gia đình mới thực sự thể hiện”.

Đó là một cách nói về tinh thần tập thể – thứ đã bị nghi ngờ sau trận đầu tiên. Nhưng thay vì tan rã dưới áp lực, Tây Ban Nha lại siết chặt hơn.

Oyarzabal thừa nhận: điều khiến chúng tôi khó chịu nhất không phải là đối thủ, mà là màn trình diễn của chính mình: “Chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn và muốn sửa sai”.

Chính sự khó chịu nội tại đó trở thành chất xúc tác cho các trận đấu bùng nổ sau đó. Những gì đang diễn ra khiến người ta phải gợi nhớ về kỳ World Cup 2010 sử thi của người Tây Ban Nha. Ở trận ra quân, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Del Bosque thậm chí còn để thua Thụy Sĩ 0-1. Nhưng liền một mạch, Tây Ban Nha tiến thẳng đến trận chung kết, trên đường đi đã đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Chile, Bồ Đào Nha, Đức trước khi hạ nốt Hà Lan trong trận chung kết.

Lamine Yamal: Biểu tượng của một thế hệ không chấp nhận bị nghi ngờ

Nếu phải chọn một hình ảnh đại diện cho hành trình mà ĐT Tây Ban Nha đã đi ở World Cup 2026, đó chính là Lamine Yamal.

ĐT TBN chờ đợi sự bùng nổ hơn nữa từ Yamal

Dù không ghi nhiều bàn thắng như các siêu sao khác, nhưng Yamal đem lại sự khoáng đạt, biến ảo trong từng pha xử lý. Chàng trai 18 tuổi này tiếp tục thể hiện sự tự tin không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác hay áp lực. Vào ngày 13/7, Yamal sẽ bước sang tuổi 19. Nhưng nhìn viên ngọc quý của "La Roja" chơi bóng, có cảm tưởng World Cup cũng chẳng khác nào các trận đấu ở La Liga mà Yamal đã chơi.

“Gỡ hòa trong một trận phải thắng thì luôn rất khó chịu”, Yamal nói sau trận thắng Saudi Arabia - một câu ngắn nhưng phản ánh đúng tinh thần của cả đội.

Có thể thấy rõ rằng, chấn thương cuối mùa với CLB Barcelona đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng bùng nổ của Lamine Yamal. Nhưng như vậy là quá đủ để Yamal khuynh đảo thế giới, từng bước đưa Tây Ban Nha đến gần hơn với chức vô địch thứ hai trong lịch sử.

Kể từ khi trở lại đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha, Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo trong từng pha xử lý. Trong một tập thể đang tìm lại bản sắc, Yamal giống như tia lửa đầu tiên làm bùng lên toàn bộ hệ thống.

Mikel Oyarzabal cũng khẳng định: “Trận đầu với Cape Verde không phải là chúng tôi. Giờ thì ĐT Tây Ban Nha đúng nghĩa đã trở lại”.

Và có lẽ đó là thông điệp quan trọng nhất: Tây Ban Nha không thay đổi con người, họ chỉ vừa đánh thức bản năng bằng chính những vết xước.