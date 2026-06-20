ĐT Mỹ hạ đẹp Australia lập nhiều kỷ lục: Đối thủ liên tiếp tự hủy, VAR ủng hộ

Nhiều CĐV tin rằng ĐT Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Australia. Lý do bởi đội bóng xứ chuột túi đội gây ra bất ngờ ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 khi thắng 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng cuối cùng, Australia lại liên tục tự dâng bàn thắng cho tuyển Mỹ. Ngay phút 11, Burgess đã mang tới món quà cho Mỹ. Balogun có tình huống thoát đi tốc độ ở cánh trái và chuyền vào nguy hiểm. Burgess trong lúc cố gắng truy cản đã phản lưới.

Burgess đốt lưới nhà

Đáng chú ý, theo thống kê của Opta, đây là bàn phản lưới thứ 7 tại World Cup 2026. Trong lịch sử World Cup, chỉ có World Cup 2018 có nhiều pha phản lưới nhà hơn với 12 lần. Kỷ lục đó hoàn toàn có thể bị phá vỡ bởi World Cup 2026 mới chỉ đang ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Ngoài ra, tuyển Mỹ còn trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup được hưởng lợi từ bàn phản lưới nhà trong 2 trận đấu liên tiếp. Cả hai bàn phản lưới nhà đều giúp Mỹ mở tỷ số. Trong trận đấu với Paraguay, Bobadilla đã đá phản lưới nhà ở phút thứ 7, tạo tiền đề cho chiến thắng 4-1 của đội bóng xứ cờ hoa.

Sang đến bàn thứ 2 của Mỹ ở phút 43, họ lại được "thần may mắn" ủng hộ. Sergio Dest tung cú sút mạnh ở ngoài vòng cấm nhưng bóng bị hậu vệ Australia cản lại, sau đó bay lên trời và rơi xuống khiến thủ môn Patrick Beach bất ngờ. Freeman chớp lấy thời cơ lao vào và đánh đầu ghi bàn.

May mắn liên tục đến với tuyển Mỹ

Ban đầu, bàn thắng của Mỹ bị từ chối vì trọng tài biên cho rằng có lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, Freeman được xác định không việt vị và bàn thắng được công nhận. Đó là bàn thắng đầu tiên của Freeman tại World Cup.

Sang hiệp hai, Mỹ bảo toàn mành lưới trước Australia, qua đó thắng 2-0 chung cuộc. Với 6 bàn thắng ghi được chỉ sau 2 trận đấu, đây là số bàn thắng nhiều nhất trong vòng bảng World Cup của Mỹ kể từ năm 1930, năm đầu tiên mà sân chơi này được tổ chức.