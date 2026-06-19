Hấp dẫn kịch bản trận knock-out ĐT Iran - Mỹ có thể đến ở vòng 1/16 World Cup

Hành trình của ĐT Mỹ, Iran và kịch bản không ngờ

Tại vòng bảng, Iran ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Mới nhất, các cầu thủ Iran đã có trận đấu hấp dẫn hòa New Zealand 2-2 ở loạt trận mở màn. Họ lần lượt đấu Bỉ (2h, 22/6) và Ai Cập (10h, 27/6) để tìm kiếm chiếc vé vào vòng sau.

Iran hòa New Zealand ở trận ra quân

Trong khi đó, Mỹ có trận ra quân bảng D với chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Paraguay. Đội chủ nhà xứ sở cờ hoa sẽ đấu Úc (2h, 20/6) và Thổ Nhĩ Kỳ (9h, 26/6).

Theo sự sắp đặt trớ trêu của số phận, nhánh đấu của vòng loại trực tiếp giữa 32 đội (vòng 1/16) tại giải đấu năm nay có thể dẫn tới kịch bản đội nhì bảng D đối đầu với đội nhì bảng G. Khả năng đó có thể tạo nên cuộc gặp gỡ giữa Iran và Hoa Kỳ, nếu họ rơi vào thứ hạng như kịch bản trên, một cặp đấu mang ý nghĩa vượt xa cả bóng đá.

Không phải lần đầu tiên Mỹ đấu Iran ở World Cup

Nếu cả hai đội đều đứng nhì tại các bảng đấu của mình tại World Cup 2026, Mỹ và Iran sẽ đối đầu nhau vào 1h, 4/17, tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, một trong những biểu tượng của thể thao Mỹ và có sức chứa hơn 80.000 khán giả.

Mỹ thắng tưng bừng Paraguay ở trận ra quân

Đây không phải là lần đầu tiên hai quốc gia tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2022, Hoa Kỳ đã đánh bại Iran với tỷ số 1-0 ở vòng bảng, kết quả khiến đại diện châu Á bị loại.

Trận đấu 4 năm trước diễn ra vào lượt trận cuối cùng của bảng B. Khi đó Anh đã ở rất gần tấm vé đi tiếp, nhưng vị trí thứ 2 vẫn còn bỏ ngỏ. Iran bước vào trận với 3 điểm sau khi đánh bại Xứ Wales và biết rằng một kết quả hòa là đủ để họ đi tiếp. Hoa Kỳ, với hai điểm từ các trận hòa trước Xứ Wales và Anh, bắt buộc phải thắng.

Cục diện lúc đó đã tạo nên áp lực ngay từ tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng của Christian Pulisic ngay trước giờ nghỉ giải lao đã nghiêng cán cân lợi thế về phía đội Mỹ, họ đã đứng vững trước sức ép trong hiệp 2 của Iran.

Kết quả 1-0 tại Qatar năm 2022 đã thêm 1 chương mới trong cuộc đối đầu giữa 2 đôi. Còn hiện tại, sau biến động trong cuộc xung đột giữa 2 nước trong nhiều tháng qua, cuộc tái đấu nếu có này dự kiến được chú ý hơn rất nhiều.

Trận đấu vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ?

Nhìn về quá khứ xa hơn, cuộc chạm trán Mỹ - Iran tại FIFA World Cup 1998 vẫn là một trong những trận đấu mang tính biểu tượng chính trị nhất trong lịch sử giải đấu. Vào dịp đó, Iran đã thắng Mỹ với tỷ số 2-1 trong một trận đấu thu hút sự chú ý của toàn thế giới vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Giờ đây, vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khả năng xảy ra một cuộc so tài khác về bóng đá Mỹ - Iran lại hiển hiện ở vòng 1/16 tại World Cup 2026. Nếu các đội nhì bảng từ bảng D và bảng G vô tình chạm mặt nhau, Arlington có thể trở thành sân khấu cho một trong những trận đấu được xem nhiều nhất toàn bộ giải đấu.