Cú lừa lớn nhất chung kết World Cup: Tấm vé trị giá 26 tỷ đồng và cái kết đắng

Tấm vé 1 triệu USD hóa ra "cú lừa"

Trận chung kết World Cup 2026 đã diễn ra căng thẳng và kịch tính trong bầu không khí sôi động trên SVĐ MetLife tại New Jersey (Mỹ). Với sức hút của trận đấu cuối cùng, hơn 82.000 chỗ ngồi tại sân đã chật cứng khán giả. Giá vé của trận đấu này tăng phi mã nhưng vẫn thiếu. Thậm chí có người đã bỏ 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) để có vé vào sân nhưng những gì họ nhận lại được lại là cú sốc.

Fan sốc với tầm nhìn trên sân của chiếc vé trị giá 1 triệu USD

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin đã có khoảng 10 người bỏ 1 triệu USD để mua vé VIP của trận chung kết World Cup 2026. Tưởng như họ sẽ được ngồi trong phòng đặc biệt trên sân vận động, nhưng thực tế, những khán giả này phải ngồi ghế sofa ngay gần đường biên.

Điểm lợi của vị trí này là có thể nhìn được các cầu thủ rõ hơn nhưng lại quá nhiều điểm bất lợi. Đầu tiên là họ ngồi quá gần nơi tác nghiệp của các phóng viên ảnh. Nơi đây thấp và quá gần nên những khán giả đặc biệt này không thể nhìn được toàn cảnh trận đấu.

Thứ hai, chỗ ngồi này bị nắng chiếu thẳng mặt khiến đa phần cảm giác rất khó chịu. Công ty cung cấp dịch vụ này quyết định tặng cho mỗi người một chiếc mũ rộng vành để chống nắng nhưng không đem lại nhiều hiệu quả. Sau khi bài đăng về tấm vé 1 triệu USD được đưa lên, rất nhiều CĐV đã bình luận đây là một cú lừa triệu đô.

"Bỏ ra từng ấy tiền chỉ để ngồi trên chiếc ghế sofa polyester của Amazon..."; "Đây là điều tệ nhất tôi từng được biết. Tôi ghét rất nhiều thứ về giải đấu bị Mỹ hóa này."; "1 triệu USD? Cho những chỗ ngồi tệ nhất? Ai mà muốn ngồi ở đó chứ?"; "Tại sao lại có người bỏ ra nhiều tiền như vậy cho dịch vụ tồi tệ như vậy?"; "Chỗ ngồi sát sân luôn là góc nhìn tệ nhất ở mọi sân bóng trên thế giới. Tất cả họ đều bị lừa một vố đau ở đây"... là những bình luận tiêu biểu.

Công ty cung cấp dịch vụ giải thích

Sau khi nhận phải lời bình luận tiêu cực, công ty tổ chức dịch vụ này lên tiếng đính chính. Theo đó, gói 1 triệu USD bao gồm nhiều phần chứ không chỉ riêng vé xem trận chung kết. Gói dịch vụ này bắt đầu từ ngày thứ bảy (18/7) khi khách hàng được tham dự một bữa tiệc của Sports Illustrated do 50 Cent và Diplo, hai ca sĩ hàng đầu của nước Mỹ tổ chức.

Họ được di chuyển từ Manhattan tới New Jersey, nơi diễn ra trận đấu bằng trực thăng. Ngoài ra, gói dịch vụ còn bao gồm các vé VIP khác dành cho những sự kiện nổi bật và các nhà hàng sau trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, câu trả lời này không thuyết phục được những cư dân mạng khó tính.