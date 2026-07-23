6 ông lớn NHA chạy đà mùa giải mới: MU đấu PSG, Arsenal tranh siêu cúp với Man City

Sau khi World Cup 2026 kết thúc, các đội bóng lớn Ngoại hạng Anh nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều đội lựa chọn du đấu tại châu Âu, châu Á, Mỹ hoặc châu Đại Dương để thi đấu giao hữu, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước ngày khai màn mùa giải.

Arsenal có khoảng gần 1 tháng chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Anh

Arsenal

Arsenal không thực hiện chuyến du đấu đường dài trong mùa hè năm nay. Thay vào đó, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ thi đấu tại Girona (Tây Ban Nha), Dublin (Ireland) và sau đó trở về sân nhà Emirates.

Đáng chú ý nhất là màn tiếp đón Dortmund vào ngày 9/8, 1 tuần trước khi "Pháo thủ" gặp Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield).

Lịch thi đấu giao hữu của Arsenal: 1h, 2/8: Girona - Arsenal (địa điểm: Girona) 1h30, 6/8: Arsenal - Real Betis (Dublin) 20h, 9/8: Arsenal - Dortmund (Emirates) 1h30, 13/8: Arsenal - Como (Emirates) 21h, 16/8: Siêu cúp Anh: Arsenal - Man City (Cardiff)

Chelsea

Do nhiều trụ cột không tham dự World Cup, Chelsea có lịch thi đấu giao hữu khá dày trong mùa hè. Đội bóng thành London sẽ lần lượt chạm trán Tottenham, Juventus và AC Milan tại Sydney, Hong Kong (Trung Quốc) và Jakarta, trước khi khép lại chuyến du đấu bằng cuộc đối đầu Johor Darul Ta'zim (Malaysia).

Man City, Chelsea chờ khởi sắc dưới thời các HLV trưởng mới

Lịch thi đấu giao hữu của Chelsea: 16h45, 28/7: Chelsea - Western Sydney Wanderers (Sydney) 16h45, 1/8: Chelsea - Tottenham (Sydney) 18h30, 5/8: Chelsea - Juventus (Hong Kong, Trung Quốc) 19h, 8/8: Chelsea - AC Milan (Jakarta) 19h, 9/8: Johor Darul Ta'zim - Chelsea (Johor)

Liverpool

Sau mùa giải bảo vệ ngôi vương không thành công cùng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Liverpool sẽ sang Mỹ để tập huấn trước mùa giải mới. Đội chủ sân Anfield sẽ gặp Sunderland, Wrexham và Leeds tại Mỹ trước khi trở về sân nhà Anfield để đối đầu Monaco và Como.

Lịch thi đấu giao hữu của Liverpool: 5h, 26/7: Liverpool - Sunderland (Nashville) 6h30, 30/7: Liverpool - Wrexham (New York) 2h, 3/8: Liverpool - Leeds (Chicago) 20h30, 9/8: Liverpool - Monaco (Anfield) 0h, 17/8: Liverpool - Como (Anfield)

Man City

Man City bước vào giai đoạn mới sau khi Pep Guardiola rời đội. Tân HLV trưởng Enzo Maresca sẽ có trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng khi gặp Inter Milan tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, họ tiếp tục so tài đội Các ngôi sao K-League, Atletico Madrid tại Seoul trước khi tranh Siêu cúp Anh với Arsenal.

Lịch thi đấu giao hữu của Man City: 18h30, 1/8: Man City - Inter Milan (Hong Kong, Trung Quốc) 18h, 5/8: K-League All Stars - Man City (Seoul) 18h, 9/8: Man City - Atletico Madrid (Seoul) 21h, 16/8: Siêu cúp Anh: Arsenal - Man City (Cardiff)

MU

MU đã đá trận khởi động giai đoạn tiền mùa giải dưới thời HLV Michael Carrick và nhận thất bại 0-1 trước Wrexham tại Helsinki. Thời gian tới, "Quỷ đỏ" sẽ liên tiếp gặp những đối thủ chất lượng gồm Atletico Madrid, đương kim vô địch Champions League PSG, Leeds United và AC Milan.

MU sẽ đá giao hữu với những đối thủ chất lượng

Lịch thi đấu giao hữu của MU: 18/7: MU 0-1 Wrexham (Helsinki) 23h, 24/7: MU - Rosenborg (Trondheim) 20h, 1/8: MU - Atletico Madrid (Stockholm) 22h, 8/8: MU - PSG (Gothenburg) 1h30, 13/8: MU - Leeds United (Dublin) 15/8 (chưa xác định giờ): MU - AC Milan (Wroclaw)

Tottenham

Sau khi trụ hạng thành công ở mùa giải trước và liên tiếp nổ "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng, Tottenham tràn đầy tự tin bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới với chuyến du đấu châu Đại Dương.

Đội bóng thành London sẽ lần lượt gặp Auckland FC, Sydney FC, Chelsea tại Australia và New Zealand trước khi trở về Anh để đối đầu Getafe, Hoffenheim.