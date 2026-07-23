Ngoại hình cầu thủ 26 tuổi định đoạt chức vô địch World Cup

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha sau cú ghi bàn giúp đội bóng vô địch World Cup 2026. Bức tranh “Making History!” (tạm dịch: Tạo nên lịch sử) xuất hiện tại Barcelona sau khi Ferran Torres ghi bàn quyết định ở trận đối đầu Argentina. Hình ảnh cậu bé mặc áo số 7 đứng trước chân dung Ferran gợi lại hành trình từ giấc mơ thời thơ ấu đến vị thế người hùng bóng đá Tây Ban Nha.

Ferran là tâm điểm trong cuộc diễu hành mừng chức vô địch tại Madrid ngày 20/7. Tiền đạo 26 tuổi cùng đồng đội đi qua các tuyến phố trên xe buýt mui trần, trước khi xuất hiện tại Quảng trường Cibeles giữa sự chào đón của đông đảo người hâm mộ.

Ferran ôm chặt và hôn chiếc cúp trên sân khấu ở Cibeles. Sau trận chung kết, anh khẳng định bàn thắng không thuộc về riêng mình hay 26 cầu thủ Tây Ban Nha, mà được ghi bởi 47 triệu người dân của đất nước.

Ferran sinh ngày 29/2/2000 tại Foios, thị trấn khoảng 8.000 dân thuộc Valencia. Sau chiến tích World Cup, quê nhà dự kiến vinh danh anh là người con ưu tú. Một sân bóng tại địa phương cũng đã được đặt theo tên tiền đạo Barcelona.

Nhớ lại khoảnh khắc lịch sử, Ferran vào sân thay Mikel Oyarzabal ở phút 62 trận chung kết. Đến phút 106, anh tận dụng tình huống bóng trong vùng cấm để đánh bại Emiliano Martínez, ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina và đăng quang sau 16 năm chờ đợi.

Khi Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010, Ferran mới 10 tuổi và từng chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng. Mười sáu năm sau, anh đăng lại khoảnh khắc ấy bên hình ảnh nâng cúp World Cup 2026, gọi mình là “người hạnh phúc nhất thế giới lúc này”.

Ferran bắt đầu chơi futsal tại trường EPLA, sau đó gia nhập học viện Valencia khi mới 7 tuổi. Anh lần lượt thi đấu cho Valencia, Manchester City rồi trở lại Tây Ban Nha khoác áo Barcelona vào đầu năm 2022 với mức phí chuyển nhượng được công bố khoảng 55 triệu euro.

Ferran lựa chọn biệt danh “Cá mập” để thể hiện tinh thần cạnh tranh và quan niệm phải liên tục tiến về phía trước. Biệt danh này theo anh từ Barcelona đến đội tuyển quốc gia, đặc biệt được người hâm mộ nhắc lại sau khoảnh khắc định đoạt trận chung kết World Cup.

Đằng sau hình ảnh giàu năng lượng, Ferran từng công khai việc tìm đến chuyên gia tâm lý để vượt qua áp lực thi đấu. Anh thực hành các bài tập hình dung, tập trung và rèn luyện tư duy, coi sức khỏe tinh thần là một phần quan trọng trong quá trình lấy lại phong độ.

Ferran là gương mặt đại diện của Under Armour và từng xuất hiện trong dự án kết hợp giữa hãng thể thao này với thương hiệu 424. Ngoài bóng đá, anh tham gia các hoạt động môi trường cùng Kick Out Plastic, kêu gọi hạn chế đồ nhựa sử dụng một lần. Sau trận chung kết lịch sử, tài khoản cá nhân của cầu thủ 26 tuổi tăng chóng mặt, hiện lên đến 10,5 triệu followers.

Ferran còn dành sự quan tâm cho hoạt động cứu hộ động vật. Từ năm 2021, anh đồng hành cùng Wild at Heart Foundation, góp phần nâng cao nhận thức về chó bị bỏ rơi. Gia đình tiền đạo Tây Ban Nha cũng nuôi hai chú chó được giải cứu mang tên Minnie và Lluna.