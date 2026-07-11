Ronaldo tặng ca sĩ nghiệp dư giày thi đấu

Theo TMZ, trong buổi livestream ngày 10/7, IShowSpeed khoe món quà nhận được từ thần tượng. Đôi giày của Ronaldo thuộc thương hiệu Nike, là mẫu Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion, chỉ có hai đôi tồn tại. Ronaldo đã mang chúng thi đấu tại giải.

IShowSpeed xúc động trước món quà của Cristiano Ronaldo. Ảnh: YouTube IShowSpeed

Trước đó, khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8 bởi Tây Ban Nha, Speed từng bật khóc khi chứng kiến trận World Cup cuối cùng của Ronaldo. Món quà từ thần tượng được cho giúp anh lấy lại tinh thần.

Cristiano Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Dallas, Texas, Mỹ, ngày 6/7. Ảnh: AP

IShowSpeed là streamer 21 tuổi người Mỹ, một hiện tượng internet với hơn 54,4 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 48,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước. IShowSpeed là fan cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo, thường xuyên mặc áo số đấu của thần tượng khi livestream, quay MV.

IShowSpeed mặc áo thi đấu giống Ronaldo, quay MV "World Cup (Champions)". Ảnh: Fanpage IShowSpeed

Năm nay, ca khúc World Cup (Champions) do IShowSpeed thể hiện, sản xuất được nhiều khán giả nhận xét là bài hát sôi động nhất mùa hè. MV đạt 86 triệu lượt xem trên YouTube, được FIFA đưa vào album của kỳ World Cup.