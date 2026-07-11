Ronaldo thuộc nhóm 12 "át chủ bài" của HLV mới, trụ lại ĐT Bồ Đào Nha đến khi nào?

Sau khi kết thúc triều đại của Roberto Martínez, đội tuyển Bồ Đào Nha bước sang kỷ nguyên của Jorge Jesus. Nhà cầm quân 71 tuổi sẽ dẫn dắt đội tuyển này tới năm 2030, tức ở 2 giải lớn tiếp theo của họ là EURO 2028 & World Cup 2030.

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), mục tiêu lớn nhất của Jorge Jesus không chỉ là thành tích mà còn xây dựng phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của bóng đá Bồ Đào Nha. Đây cũng là vấn đề từng được tiền vệ Bernardo Silva đề cập khi cho rằng, tuyển Bồ Đào Nha chưa sở hữu lối chơi đặc trưng như Tây Ban Nha hay Đức.

Ronaldo vẫn là nòng cốt của ĐT Bồ Đào Nha dưới thời tân HLV trưởng Jorge Jesus

Theo kế hoạch, Jorge Jesus sẽ không áp dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc từng sử dụng ở cấp CLB. Thay vào đó, ông dự kiến phát triển hệ thống 4-2-3-1 vốn được đội tuyển sử dụng trong thời gian qua nhưng theo hướng tấn công mạnh mẽ, tốc độ và tích cực pressing hơn.

Ronaldo cùng 11 cầu thủ trở thành "át chủ bài"

Một trong những khó khăn lớn nhất với HLV đội tuyển quốc gia là quỹ thời gian tập luyện rất hạn chế. Tuy nhiên, Jorge Jesus được đánh giá có lợi thế khi nhiều tuyển thủ đã quá quen thuộc với phương pháp huấn luyện của ông.

Theo A Bola, có 11 trong số 26 cầu thủ được Roberto Martínez triệu tập tham dự World Cup từng làm việc dưới quyền Jorge Jesus ở cấp CLB. Bên cạnh đó, tiền vệ Joao Palhinha - người thường xuyên góp mặt trong màu áo đội tuyển - cũng từng là học trò của chiến lược gia này nhưng không dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Như vậy, Jorge Jesus sẽ có tổng cộng 12 cầu thủ hiểu rõ triết lý và phương pháp huấn luyện của mình. Cristiano Ronaldo cũng nằm trong nhóm này, tạo nên nền tảng quan trọng giúp tân HLV trưởng triển khai ý tưởng chiến thuật nhanh hơn ngay từ những trận đấu đầu tiên tại UEFA Nations League vào tháng 9.

Hàng thủ sẽ là nền móng cho lối chơi mới, "đồ tể" Pepe tái xuất?

Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết, Jorge Jesus ưu tiên xây dựng hệ thống phòng ngự trước khi phát triển khả năng tấn công. Đây vốn là đặc điểm quen thuộc trong các đội bóng do ông dẫn dắt, khi hàng thủ chắc chắn là tiền đề để triển khai lối chơi pressing và tấn công cường độ cao.

Chính vì vậy, nhà cầm quân này mong muốn bổ sung vào ban huấn luyện một cựu trung vệ giàu kinh nghiệm như Ricardo Carvalho hoặc Pepe nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống phòng ngự.

Chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao đến World Cup 2030

Bên cạnh nhiệm vụ chinh phục các giải đấu trước mắt, Jorge Jesus còn phải chuẩn bị cho quá trình trẻ hóa đội tuyển hướng tới World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Morocco.

Ronaldo đã xác nhận World Cup vừa qua là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ngoài ra, nhiều trụ cột hiện nay như Jose Sa, Rui Silva, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Bernardo Silva hay Bruno Fernandes đều sẽ bước sang độ tuổi từ 35 đến 37 vào năm 2030.

Điều đó đồng nghĩa, đội tuyển Bồ Đào Nha cần từng bước bổ sung lực lượng trẻ trong những năm tới. Theo đánh giá từ truyền thông nước này, Jorge Jesus sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ và hiện đang sở hữu nền tảng cầu thủ kế cận đầy triển vọng để thực hiện quá trình chuyển giao lực lượng.