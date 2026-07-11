HLV Jesus ra mắt ĐT Bồ Đào Nha, phát biểu hàm ý sẵn sàng cho Ronaldo dự bị

Tân HLV trưởng không ngán các siêu sao

Jorge Jesus đã chính thức ra mắt ĐT Bồ Đào Nha với mục tiêu dẫn dắt đội tới thành tích cao ở EURO 2028 và World Cup 2030. Một trong những nhân vật có cá tính mạnh mẽ của làng HLV Bồ Đào Nha, thậm chí còn “bùng nổ” hơn cả Jose Mourinho, Jesus cũng là một chuyên gia phát biểu những câu cực kỳ thẳng thắn.

Tân HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Jorge Jesus

Do đó ngay trong ngày ra mắt, Jesus đã được rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi theo kiểu gài. Và mặc dù hiểu rõ những câu hỏi này có hàm ý gì, Jesus không ngại trả lời thẳng. Trong đó có một câu hỏi về việc liệu ông có dám đẩy lên ghế dự bị những cầu thủ tiếng tăm.

“Tôi đã dẫn dắt 2 cầu thủ được xem là hay nhất trên thế giới, nhưng có một cầu thủ thứ 3 tôi sẽ không bao giờ có cơ hội dẫn dắt, đó là Lionel Messi. Nhưng với tôi lịch sử và danh tiếng không có chút ý nghĩa gì hết. 2 cầu thủ hay nhất thế giới tôi từng dẫn dắt là Ronaldo và Neymar, và đến một ngày tôi cũng phải nói với Neymar rằng cậu ta hết thời rồi”, Jesus nói.

“Rốt cuộc, những gì tôi cần thấy là điều có ích cho tập thể. Trong trường hợp này, tập thể là đội tuyển quốc gia và quy tụ những cầu thủ hay nhất của một nước. Những gì tôi làm sẽ là vì lợi ích cho tập thể đó”. Ngay sau đó Jesus được hỏi ông có định dùng Goncalo Ramos làm tiền đạo chủ lực không, nhưng Jesus từ chối trả lời.

HLV Jesus chỉ trích cách vận hành đấu pháp của Bồ Đào Nha thời Roberto Martinez

Ngay sau đó ông được hỏi thẳng về việc mình sẽ sử dụng Cristiano Ronaldo thế nào. Jesus đáp: "Dưới sự dẫn dắt của tôi, Cris thường chạy khoảng 8km/trận, đạt vận tốc nhanh nhất là 25km/h. Khi tôi cảm thấy cần thiết thì cậu ấy sẽ đá. Đôi lúc tôi thậm chí không ghi tên Cris trên ghế dự bị, mùa trước cậu ấy chỉ đá có 31 trên tổng cộng 50 trận. Tôi thay Cris ra tới 16 lần và chẳng thấy có vấn đề gì hết".

Jesus sau đó chỉ trích cách đá của Roberto Martinez và khẳng định ông sẽ làm tốt hơn. “Đấu pháp của tôi sẽ hoàn toàn khác đấu pháp của HLV Martinez và chúng tôi sẽ đá tốt gấp đôi so với những gì thể hiện ở World Cup”, Jesus bình luận.

“Tôi không thích sử dụng sơ đồ 4-3-3, tôi chỉ thích cầu thủ có tốc độ. Truyền thông cứ nói chúng ta có hàng tiền vệ hay nhất thế giới, thế hàng tiền vệ đó ở đâu tại World Cup? Tôi biết truyền thống của đội tuyển là sử dụng sơ đồ đó nhưng tôi sẽ thay đổi vì đó là điều cần thiết”.

"Ronaldo sẽ tự quyết định về tương lai ở đội tuyển"

Jesus trong sự nghiệp đã không ngán hục hặc với những cầu thủ tài năng nếu họ dám “bật” ông, và Bernardo Silva là một trong số đó khi bị Jesus “dí” vào vị trí hậu vệ trái ở Benfica. Silva thậm chí vài năm trước vẫn đưa ra những phát ngôn chỉ trích Jesus, dẫn đến việc ông bị đặt câu hỏi về tân binh của Real Madrid trong ngày ra mắt.

HLV Jesus và Bernardo Silva có hục hặc với nhau từ hồi ở Benfica cách đây 13 năm

“Bernardo vào năm 2013 vẫn chỉ là một đứa nhóc, một cầu thủ mới vào nghề có nhiều tham vọng. Cậu ta muốn đá và tất nhiên tôi đã trao cho cậu ta cơ hội. Chuyện rốt cuộc vẫn chỉ là xoay quanh những gì đã được nói trên báo chí chứ không phải trên sân tập. Tôi có muốn để cậu ta đá hậu vệ trái không? Thực lòng không phải vậy, Djuricic bị chấn thương và tôi phải đưa ra thay đổi vào phút chót”, Jesus chia sẻ.

“Còn bây giờ Bernardo đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, Pep Guardiola đã trao cho cậu ấy vai trò quan trọng ở vị trí sở trường. Tôi đã nói chuyện với Bernardo và đúng như tôi luôn nói, rất dễ để làm việc với những cầu thủ xuất chúng như cậu ấy. Tôi luôn nhấn mạnh rằng giữa người trong tập thể không được có bí mật hay giấu giếm gì, hãy cởi mở thẳng thắn”.

Nhưng nói chuyện với Ronaldo thì Jesus chưa làm, dù họ là thầy trò ở Al Nassr ngay mùa vừa qua. Và khi được hỏi trực tiếp về vai trò của CR7 trong tương lai, Jesus cho biết Ronaldo sẽ luôn có lựa chọn muốn cống hiến cho ĐTQG hay không.

HLV Jesus và Ronaldo ở Al Nassr

“Với tôi Cristiano sẽ không bao giờ là một vấn đề cho đội tuyển. Nói về những tranh cãi thì ai cũng có ý kiến của mình thôi, nhưng tôi và Cris sẽ có sự thấu hiểu nhau sau khi đối thoại và tôi cũng sẽ nói với các cầu thủ khác. Cristiano là một biểu tượng của Bồ Đào Nha và tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm việc cùng cậu ấy, Cris luôn là một người dễ làm việc cùng”, Jesus bình luận.

“Tôi nghĩ điều Cris cần biết lúc này là cậu ấy muốn gì, và cậu ấy có thể làm được bao nhiêu trên sân. Tôi sẽ phải nói chuyện với Cris để biết rõ, nhưng việc quyết định tiếp tục thi đấu ở đội tuyển sẽ là quyết định của cậu ấy. Cris đã luôn nói với tôi rằng cậu ấy muốn kết thúc sự nghiệp ở Al Nassr, nhưng phải chờ xem điều gì sẽ là tốt nhất cho tất cả”.