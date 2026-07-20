Argentina lập kỷ lục tệ chưa từng có ở trận chung kết World Cup

Argentina lập kỷ lục tệ chưa từng có

Trong 2 hiệp thi đấu chính thức của trận chung kết World Cup 2026, Argentina chỉ nắm giữ 35% thời lượng kiểm soát bóng và không tung được pha dứt điểm nào. Bên phía Tây Ban Nha có tới 15 lần sút cầu môn với 9 lần trúng mục tiêu.

Đến phút 90+3, Argentina rơi vào tình cảnh thiếu người khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi. Thế nhưng, các học trò HLV Lionel Scaloni vần cầm hoà Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 sau 2 hiệp thi đấu.

Tây Ban Nha (áo đỏ) hoàn toàn áp đảo. Ảnh: AP.

Cũng trong 2 hiệp chính, Argentina chỉ thực hiện được 326 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 81%. Tây Ban Nha có tới 618 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91%.

Theo thống kê của hãng Opta, Argentina là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử không tung ra được cú sút nào trong suốt 90 phút thi đấu của một trận chung kết World Cup.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966, Argentina không có bất kỳ cú sút nào trong hiệp một ở World Cup nào.

Lionel Messi chỉ có một pha chạm bóng duy nhất trong 15 phút đầu tiên của trận chung kết World Cup 2026, đó là cú giao bóng.