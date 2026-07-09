Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị đề nghị điều tra: Không có lửa thì sao có khói

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vì sao bị đề nghị điều tra?

Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Gianni Infantino hiện đang là nhân vật gây chú ý theo chiều hướng không thực sự tích cực. Ông Infantino từ đầu World Cup 2026 đến hiện tại nỗ lực tạo ấn tượng bằng việc xuất hiện trên khán đài để theo dõi trực tiếp rất nhiều trận đấu. Nhưng dư luận lúc này dường như không quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung tranh luận về vụ lùm xùm xung quanh tấm thẻ đỏ của chân sút Folarin Balogun.

Cụ thể, tại vòng 1/16 World Cup 2026, Balogun đã bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với cầu thủ của Bosnia & Herzegovina. Theo quy định thì đương nhiên Balogun phải bị treo giò ở trận đấu tiếp theo của ĐT Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (đứng giữa) đang chịu nhiều chỉ trích. Ảnh: AP

Tuy nhiên, không hiểu sao FIFA sau đó lại… hủy án cấm thi đấu, cho phép Balogun được ra sân ngay ở trận đấu tại vòng 1/8. Thực tế là Balogun đã có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Mỹ gặp ĐT Bỉ bất chấp việc LĐBĐ Bỉ tỏ rất bất bình với quyết định của FIFA.

Sau đó, câu chuyện được làm sáng tỏ hơn theo cách khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Khi Balogun phải nhận thẻ đỏ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gọi điện cho ông Infantino và đề nghị FIFA xem xét lại tình. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không gây sức ép hay yêu cầu kết quả cụ thể nào, nhưng cho rằng việc Balogun phải nhận thẻ đỏ là “quá nặng” và nhấn mạnh nếu cầu thủ này bị treo giò sẽ khiến chất lượng trận đấu Mỹ gặp Bỉ chịu ảnh hưởng đáng kể.

FIFA sau đó giải thích quyết định “xóa thẻ đỏ” với Balogun ở World Cup 2026 nhưng vẫn bảo lưu trong 1 năm được đưa ra bởi Ủy ban Kỷ luật độc lập của tổ chức này. Nhưng FIFA có giải thích thế nào thì cũng không đạt được sự thuyết phục về tiền lệ rõ ràng gây ra tranh cãi rất lớn.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã lên tiếng phản đối, mô tả quyết định này là "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh". Trong khi đó, 3 nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu là Barry Andrews, Lara Wolters và Niels Fuglsang tuyên bố việc thay đổi cách áp dụng quy định ngay giữa giải đấu là "một sự ô nhục và bóp méo công lý". Theo nhóm này, đã có 35 nghị sĩ khác tham gia ký tên ủng hộ kiến nghị điều tra.

Đáp lại những chỉ trích, ông Infantino khẳng định cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump không ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh ông đã thông báo với nhà lãnh đạo Mỹ rằng mọi quyết định đều do các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA đưa ra và đây là nguyên tắc sẽ luôn được duy trì. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về tính minh bạch và độc lập trong công tác điều hành của FIFA, đặc biệt trong bối cảnh ông Infantino vốn được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.