HLV Deschamps cáu kỉnh với phóng viên Morocco, nói gì về tổ trọng tài Argentina?

Deschamps không lo chuyện trọng tài

Didier Deschamps khẳng định ông không lo ngại về việc bổ nhiệm các trọng tài người Argentina điều khiển trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Morocco vào thứ Năm, trong bối cảnh khả năng Pháp tái đấu Argentina vẫn còn. “Tôi tin tưởng các trọng tài. Đối thủ của chúng tôi là Morocco, chứ không phải trọng tài”, ông nói.

HLV Didier Deschamps

“Họ không phải đội bóng tầm cỡ như Paraguay, mà mạnh hơn nhiều. Chúng tôi cần phải thi đấu thật hiệu quả vì Morocco có trình độ rất cao. Trình độ càng cao khi bạn càng vào sâu trong giải. Tâm lý không quyết định thắng thua trên sân nhưng nó có thể khiến bạn thua trận”.

Deschamps cũng tỏ ra khá cáu kỉnh khi cuối cuộc họp báo, ông đã phải dành thời gian nói về công tác trọng tài. Trong những câu hỏi kiểu vậy còn có cả từ phóng viên của Morocco, hỏi với hàm ý rằng Pháp đã được thiên vị khi thắng Morocco ở bán kết World Cup 2022.

"Hãy hy vọng những người của chúng ta cũng giỏi như ông Letexier vậy", Deschamps nói, ý chỉ trọng tài François ­Letexier vừa bắt trận Argentina - Ai Cập và đã bị LĐBĐ Ai Cập đòi đuổi khỏi World Cup.

Trong phòng họp báo của ĐT Pháp có khá đông phóng viên Morocco và những người này tỏ ra không bằng lòng khi Deschamps không định dành nhiều thời gian trả lời những câu hỏi của họ, trong đó có cả những câu hỏi mang tính khiêu khích. Deschamps đáp lại rằng ông không có nhiều thời gian như vậy vì còn phải dành cho các cầu thủ của ông.

Phóng viên Morocco đến khá đông để dự họp báo của ĐT Pháp

"Tôi phải rời đi sớm vì còn có buổi tập cần chỉ đạo. Nếu có 50 người cùng giơ tay, tôi không thể trả lời cả 50 câu hỏi. Hôm nay tôi chỉ có 45 phút rảnh, sau đó tôi sẽ đi ăn trưa cùng các cầu thủ", ông nhấn mạnh.

Đi cùng Deschamps tới dự họp báo là thủ môn dự bị Robin Risser và anh này cũng tỏ ra khéo léo không muốn dây vào những tranh cãi về chuyện trọng tài. "Nếu những trọng tài này có mặt ở World Cup, đó là vì họ đủ trình độ để điều hành giải đấu", Risser nhấn mạnh.

HLV Morocco: "Chúng tôi phải nỗ lực 2000%"

Trong khi đó, HLV Mohamed Ouahbi không nghĩ trận bán kết 4 năm trước có ảnh hưởng gì lên trận đấu lần này. "Cả chúng tôi và ĐT Pháp đều đã khác đi so với World Cup 2022, cả hai đội đều đã có sự tiến bộ và có sự thay đổi. Mấu chốt là phải chơi trận đấu này mà không nghĩ nhiều về những gì xảy ra trong quá khứ, để không hối tiếc về nỗ lực mình bỏ ra trên sân. Nỗ lực của chúng tôi phải ở mức 2000%, và nghĩ rằng mình đã chơi tốt từ đầu giải không phải là điều tốt trước trận đấu này", ông nói.

Ouahbi dành phần lớn cuộc họp báo để đánh giá rằng vị thế của Morocco không yếu, và thành tích họ đang có là xứng tầm của một ứng cử viên vô địch. Ông chia sẻ: "Tôi không thích cảm giác rằng chúng ta có thể nói những gì mình đã làm được từ đầu giải là tuyệt vời, và mọi thứ bây giờ chỉ là phần thưởng thêm. Không, mục tiêu của trận này là phải thắng và sau đó là vô địch World Cup".

HLV Ouahbi

"ĐT Pháp được đánh giá mạnh hơn là dễ hiểu, nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần để thắng. Những trận trước chúng tôi đá tốt nhưng tôi vẫn sẽ phải tìm ra những vấn đề để yêu cầu các cầu thủ khắc phục, đây không phải là lúc tự mãn rằng có thua cũng không sao".

Nhà cầm quân sinh ra tại Bỉ này còn cho rằng thách thức cho Morocco từ đầu giải không đến từ các trận đấu mà là sự chuẩn bị. "Tôi nghĩ chúng tôi đã di chuyển nhiều hơn Pháp tận 6 lần hay gì đó, nhưng đó là vì chúng tôi bị bốc thăm vào bảng đấu ngẫu nhiên và chỉ về nhì bảng dẫn đến phải bay đường dài. Nhưng khi gạt qua những khó khăn đó, chúng tôi luôn sẵn sàng thi đấu", HLV Ouahbi nhấn mạnh.