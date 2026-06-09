Chiêm ngưỡng 16 sân bóng đẳng cấp tổ chức World Cup 2026

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nhiều sân vận động đã được FIFA tạm thời đổi tên trong thời gian diễn ra giải đấu vì các công ty mua quyền đặt tên cho sân không phải là nhà tài trợ chính thức của FIFA.

BMO Field (Sân vận động Toronto)

Sức chứa: 45.000

Địa điểm: Toronto

Các trận đấu: Canada vs Bosnia-Herzegovina (12/6), Ghana vs Panama (17/6), Đức vs Bờ Biển Ngà (20/6), Panama vs Croatia (23/6), Senegal vs Iraq (26/6), Vòng 32 đội (2/7)

Thông tin sân: Hoạt động từ năm 2007, BMO Field là sân nhà của Toronto FC (MLS) và đội bóng bầu dục Argonauts. Khán giả có thể dễ dàng tiếp cận sân thông qua hệ thống tàu điện và xe lửa của thành phố. Để đáp ứng quy mô của kỳ World Cup lần này, sức chứa ban đầu chỉ hơn 28.000 chỗ ngồi đã được mở rộng đáng kể nhờ hệ thống khán đài lắp ghép tạm thời.

Estadio Akron (Sân vận động Guadalajara)

Sức chứa: 48.000

Địa điểm: Guadalajara, Mexico

Các trận đấu: Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc (11/6), Mexico vs Hàn Quốc (17/6), Colombia vs Congo (23/6), Uruguay vs Tây Ban Nha (26/6)

Thông tin sân: Mở cửa vào năm 2010, đại bản doanh của câu lạc bộ Chivas từng được khánh thành bằng trận đấu giao hữu với gã khổng lồ Man United. Sân bóng có sức chứa trung bình nhưng sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn cao nhất của FIFA.

Estadio BBVA (Sân vận động Monterrey)

Sức chứa: 53.500

Địa điểm: Monterrey, Mexico

Các trận đấu: Tunisia vs Thụy Điển (14/6), Tunisia vs Nhật Bản (20/6), Hàn Quốc vs Nam Phi (24/6), Vòng 32 đội (29/6)

Thông tin sân: Sân nhà của câu lạc bộ Monterrey khánh thành vào năm 2015, có thiết kế mô phỏng hình dáng mang cá, với tầm nhìn hướng thẳng ra dãy núi Cerro de la Silla hùng vĩ. Đây là một trong những địa điểm thi đấu có thời tiết nóng bức nhất tại kỳ World Cup lần này, khi nhiệt độ thường vượt mốc 32 độ C.

B.C. Place (Sân vận động B.C. Place Vancouver)

Sức chứa: 54.000

Địa điểm: Vancouver, British Columbia

Các trận đấu: Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (13/6), Canada vs Qatar (18/6), New Zealand vs Ai Cập (21/6), Canada vs Thụy Sĩ (24/6), Bỉ vs New Zealand (26/6), Vòng 32 đội (2/7), Vòng 16 đội (7/7)

Thông tin sân: Mở cửa từ 1983, ngay trung tâm Vancouver, B.C. Place là sân nhà của CLB Whitecaps (MLS) và đội bóng bầu dục Lions (CFL). Từ năm 2010, sân thay thế mái che cố định bằng mái che đóng mở. Nơi đây từng đăng cai trận chung kết World Cup Nữ 2015 và lễ khai mạc/bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2010.

Hard Rock Stadium (Sân vận động Miami)

Sức chứa: 65.000

Địa điểm: Miami Gardens, Florida

Các trận đấu: Saudi Arabia vs Uruguay (15/6), Uruguay vs Cape Verde (21/6), Brazil vs Scotland (24/6), Colombia vs Bồ Đào Nha (27/6), Vòng 32 đội (3/7), Tứ kết (11/7), Tranh hạng ba (18/7)

Thông tin sân: Là sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins (NFL) từ năm 1987, Hard Rock từng 6 lần đăng cai Super Bowl. Dự án nâng cấp sân vào năm 2015 bổ sung hệ thống mái che chuẩn châu Âu để chắn mưa. Sân cách trung tâm Miami 15 dặm và không có đường ray, nên FIFA sẽ bố trí xe buýt đưa đón miễn phí từ ga Aventura.

Gillette Stadium (Sân vận động Boston)

Sức chứa: 65.000

Địa điểm: Foxborough, Massachusetts

Các trận đấu: Haiti vs Scotland (13/6), Iraq vs Na Uy (16/6), Scotland vs Morocco (19/6), Anh vs Ghana (23/6), Na Uy vs Pháp (26/6), Vòng 32 đội (29/6), Tứ kết (9/7)

Thông tin sân: Mở cửa từ năm 2002, đây là đại bản doanh của đội bóng bầu dục New England Patriots (NFL) và CLB bóng đá New England Revolution (MLS), thay thế cho sân Foxboro cũ (từng đăng cai World Cup 1994). Theo lộ trình di chuyển để CĐV đến xem World Cup 2026 tại đâu, tuyến tàu hỏa từ Boston chỉ chạy vào ngày có sự kiện với giá khứ hồi 80 USD (tăng mạnh so với ngày thường), trong khi vé xe buýt là 95 USD.

Lumen Field (Sân vận động Seattle)

Sức chứa: 69.000

Địa điểm: Seattle

Các trận đấu: Bỉ vs Ai Cập (15/6), Mỹ vs Australia (19/6), Bosnia-Herzegovina vs Qatar (24/6), Ai Cập vs Iran (26/6), Vòng 32 đội (1/7), Vòng 16 đội (6/7)

Thông tin sân: Mở cửa từ năm 2002, Lumen Field có vị trí đắc địa khi chỉ cách trung tâm Seattle đoạn đi bộ ngắn. Đây là đại bản doanh của đội bóng bầu dục Seahawks (NFL) và CLB bóng đá Sounders (MLS). Sân đã trồng bổ sung mặt cỏ tự nhiên để đáp ứng tiêu chí tổ chức World Cup từ FIFA.

Lincoln Financial Field (Sân vận động Philadelphia)

Sức chứa: 69.000

Địa điểm: Philadelphia

Các trận đấu: Bờ Biển Ngà vs Ecuador (14/6), Brazil vs Haiti (19/6), Pháp vs Iraq (22/6), Curaçao vs Bờ Biển Ngà (25/6), Croatia vs Ghana (27/6), Vòng 16 đội (4/7)

Thông tin sân: Thường gọi là "The Linc", sân khánh thành vào năm 2003 và là sân nhà của đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles (NFL). Trận đấu ở vòng 16 đội tổ chức trên sân này, sẽ cùng lúc diễn ra buổi lễ đặc biệt để kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ.

SoFi Stadium (Sân vận động Los Angeles)

Sức chứa: 70.000

Địa điểm: Inglewood, California

Các trận đấu: Mỹ vs Paraguay (12/6), Iran vs New Zealand (15/6), Thụy Sĩ vs Bosnia-Herzegovina (18/6), Bỉ vs Iran (21/6), Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ (25/6), Vòng 32 đội (28/6 và 2/7), Tứ kết (10/7)

Thông tin sân: SoFi là sân nhà của đội bóng bầu dục Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers (NFL). Sân có mái che hiện đại, được thiết kế hở hai bên hông để thông gió và được lắp mặt cỏ thật. FIFA áp dụng phí đỗ xe tại sân lên tới 250-300 USD, khiến nhiều cổ động viên bức xúc.

Levi's Stadium (Sân vận động Vùng Vịnh San Francisco)

Sức chứa: 71.000

Địa điểm: Santa Clara, California

Các trận đấu: Qatar vs Thụy Sĩ (13/6), Áo vs Jordan (16/6), Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay (19/6), Jordan vs Algeria (22/6), Paraguay vs Australia (25/6), Vòng 32 đội (1/7)

Thông tin sân: Đây là sân nhà của đội bóng bầu dục San Francisco 49ers (NFL), nằm tại Thung lũng Silicon và mở cửa từ 2014. Sân từng đăng cai Super Bowl 2016 và sẽ tiếp tục tổ chức vào 2026. Đáng chú ý, Levi's là sân duy nhất tại Mỹ không được giao tổ chức bất kỳ trận đấu nào sau Vòng 32 đội.

NRG Stadium (Sân vận động Houston)

Sức chứa: 72.000

Địa điểm: Houston

Các trận đấu: Đức vs Curaçao (14/6), Bồ Đào Nha vs Congo (17/6), Hà Lan vs Thụy Điển (20/6), Bồ Đào Nha vs Uzbekistan (23/6), Cape Verde vs Saudi Arabia (26/6), Vòng 32 đội (29/6), Vòng 16 đội (4/7)

Thông tin sân: Khai trương năm 2002, NRG sở hữu cấu trúc mái che đóng mở và là đại bản doanh của đội bóng bầu dục Houston Texans (NFL). Sân từng hai lần tổ chức Super Bowl cùng nhiều sự kiện chung kết bóng rổ, bóng bầu dục. Để phục vụ giải, sân cỏ nhân tạo đã được thay bằng cỏ thật.

Arrowhead Stadium (Sân vận động Kansas City)

Sức chứa: 73.000

Địa điểm: Kansas City, Missouri

Các trận đấu: Argentina vs Algeria (16/6), Ecuador vs Curaçao (20/6), Tunisia vs Hà Lan (25/6), Algeria vs Áo (27/6), Vòng 16 đội (3/7), Tứ kết (11/7)

Thông tin sân: Được khánh thành năm 1972, đây là sân nhà của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs. Sân cách trung tâm thành phố Kansas 8,5 dặm, không có đường sắt, nhưng sẽ có xe buýt đưa đón với giá 15 USD. Sân bóng này đang giữ Kỷ lục Guinness về tiếng ồn tại một sự kiện thể thao ngoài trời (142,2 decibel). Khi CĐV lấp đầy, sẽ có những âm thanh khủng khiếp được tạo ra từ 4 góc khán đài.

Mercedes-Benz Stadium (Sân vận động Atlanta)

Sức chứa: 75.000

Địa điểm: Atlanta

Các trận đấu: Tây Ban Nha vs Cape Verde (15/6), Cộng hòa Séc vs Nam Phi (18/6), Tây Ban Nha vs Saudi Arabia (21/6), Morocco vs Haiti (24/6), Congo vs Uzbekistan (27/6), Vòng 32 đội (1/7), Vòng 16 đội (7/7), Bán kết (15/7)

Thông tin sân: Sân sở hữu mái che đóng mở hiện đại, tọa lạc ở trung tâm Atlanta. Nơi đây thường xuyên tổ chức trận Super Bowl và chung kết NCAA. Do chi phí đền bù quá lớn, FIFA bắt buộc cho phép giữ nguyên logo Mercedes-Benz khổng lồ trên mái của sân.

MetLife Stadium (Sân vận động New York/New Jersey)

Sức chứa: 82.500

Địa điểm: East Rutherford, New Jersey

Các trận đấu: Brazil vs Morocco (13/6), Pháp vs Senegal (16/6), Na Uy vs Senegal (22/6), Ecuador vs Đức (25/6), Panama vs Anh (27/6), Vòng 32 đội (30/6), Vòng 16 đội (5/7), Chung kết (19/7)

Thông tin sân: MetLife sẽ nhận vinh dự tổ chức trận Chung kết World Cup 2026. Sân có thiết kế màu xám khá tẻ nhạt, ít lối đi bộ và phương tiện công cộng hạn chế. Vé tàu khứ hồi dịp này có giá 98 USD, trong khi xe buýt từ Manhattan giảm còn 20 USD. Để đạt chuẩn FIFA, 1.740 ghế ở góc sân bị tạm thời tháo dỡ.

Estadio Azteca (Sân vận động Ciudad de Mexico)

Sức chứa: 83.000

Địa điểm: Mexico City

Các trận đấu: Mexico vs Nam Phi (11/6), Colombia vs Uzbekistan (17/6), Mexico vs Cộng hòa Séc (24/6), Vòng 32 đội (30/6), Vòng 16 đội (6/7)

Thông tin sân: T ừng đăng cai hai trận chung kết World Cup 1970 và 1986, "chảo lửa" Azteca sẽ tiếp tục tổ chức trận khai mạc World Cup 2026. Sân nằm ở độ cao 2.195m so với mực nước biển, do đó là thử thách thể lực cực đại cho các đội bóng.

AT&T Stadium (Sân vận động Dallas)

Sức chứa: 94.000

Địa điểm: Arlington, Texas

Các trận đấu: Hà Lan vs Nhật Bản (14/6), Anh vs Croatia (17/6), Argentina vs Áo (22/6), Nhật Bản vs Thụy Điển (25/6), Jordan vs Algeria (27/6), Vòng 32 đội (30/6 và 3/7), Vòng 16 đội (6/7), Bán kết (14/7)

Thông tin sân: Khánh thành năm 2009 với sức chứa khổng lồ, "Jerry's World" là sân nhà có mái che di động của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys (NFL). Sân sở hữu 4 màn hình lớn treo cách mặt sân 27m, mới được trồng cỏ tự nhiên để đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup 2026.

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