MU lại đưa CĐV đi "tàu lượn cảm xúc": Từ cơn bĩ cực tới vỡ òa sung sướng

Chuyến tàu lượn cảm xúc tại Old Trafford

Michael Carrick cùng các học trò vừa tạo nên chuyến tàu lượn cảm xúc đặc biệt dành cho cổ động viên Man United. Hay nói một cách khác là ngay cả những nhà biên kịch đẳng cấp nhất của Hollywood cũng chẳng thể viết ra nổi kịch bản trong 90 phút vừa qua tại sân Old Trafford.

MU giành chiến thắng kịch tính trên sân nhà

Từ nỗi thất vọng đến những tiếng la ó khắp khán đài cho tới tiếng vỡ òa ăn mừng chiến thắng cuối trận của các cổ động viên. Đây không phải là trận đấu hay của Man United nhưng ít nhất Bruno Fernandes cùng các đồng đội đã cho thấy tinh thần chiến đấu bất diệt để rồi được hưởng trái ngọt theo cách khó tin nhất.

Hàng thủ mắc sai lầm thành thói quen

Họ bắt đầu trận đấu bằng cách không thể tồi tệ hơn khi Carrick tiếp tục phải sử dụng Diogo Dalot cho vị trí hậu vệ cánh trái. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có sự nhiệt tình và sức khỏe nhưng không thể bù lại cho những mặt khác. Không rõ Carrick yêu cầu hay không nhưng Dalot liên tục dâng cao, thậm chí có lúc còn đứng cao nhất trong đội hình của MU.

Không hiểu Dalot phòng ngự kiểu gì trong hình huống này

AS Roma không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Họ chỉ cần tấn công bên cánh phải rồi đột ngột chuyển hướng sang cánh trái. Đó là những gì đã diễn ra ở phút 11 và Soule dễ dàng đánh bại Lammens trong pha đối mặt. 5 phút sau, kiểu tấn công này lặp lại và Soule đem về quả phạt đền sau tình huống phòng ngự non nớt của Heaven. Trên chấm 11m, Malen có bàn thắng thứ 23 trong năm 2026 và AS Roma dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút thi đấu.

Hai tình huống phòng ngự sai lầm và MU phải trả giá bằng hai bàn thua. Thế trận còn chưa định hình đã như vậy, chẳng cầu thủ nào trên sân của "Quỷ đỏ" có thể giữ được sự bình tĩnh. Họ thi đấu vật vờ trong những phút sau đó. Cả hiệp một, họ chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích của Mainoo ở những phút bù giờ và may mắn thoát thua khi Malen và Soule bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn.

Baleba chấn thương chỉ vài chục giây sau khi hiệp hai bắt đầu

Tới lúc này, những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ rằng MU sẽ có điểm trong trận đấu này. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" chỉ mong các cầu thủ thi đấu tốt hơn và đừng từ bỏ quá sớm. Tuy nhiên, may mắn tiếp tục không đứng về phía họ. Baleba ôm đùi sau theo cách đau đớn nhất chỉ chưa đầy 40 giây sau khi tiếng còi hiệp hai bắt đầu.

Đó là tình huống tiền vệ người Cameroon có thể dứt điểm hoặc căng ngang cho Mbeumo trong vòng cấm. Đáng tiếc cầu thủ này lại chấn thương sau khi nỗ lực bứt tốc. MU không chỉ mất một cơ hội mà mất đi một trụ cột trên sân.

Qua con bĩ cực tới hồi thái lai

Đúng vào lúc người ta cảm thấy MU không thể bĩ cực hơn, Bruno Fernandes cùng các đồng đội đã chơi hết mình. Họ thi đấu theo lối không còn gì để mất và đó chính là những gì CĐV "Quỷ đỏ" muốn được nhìn thấy. Màn lội ngược dòng của MU bắt đầu với tình huống được hưởng phạt đền ở phút 55 sau cú ngã trong vòng cấm của Cunha.

Áp lực tâm lý khiến Bruno Fernandes sút trượt phạt đền

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Bruno Fernandes không thắng được thủ môn thứ ba của AS Roma, Devis Stiven Vasquez Llach. Thủ môn người Colombia thậm chí còn chưa bao giờ được thi đấu trước cuộc đối đầu này. Áp lực quá lớn khiến chuyên gia đá phạt đền của Man United tung ra cú sút quá nhẹ và "hiền".

Thế nhưng, tổ VAR đã cứu cho MU khi xác định cầu thủ băng vào phá bóng sau đó đã di chuyển trước khi Bruno Fernandes chạm bóng. "Quỷ đỏ" được đá lại và Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội nữa. Bàn thắng này mang tính giải tỏa cảm xúc cho các cầu thủ MU.

Bản thân Fernandes cũng bị ức chế ngay từ hiệp một và dễ dàng nhận thẻ vàng sau khi bị Soule khiêu khích trong hiệp một. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng liên tục phàn nàn với các đồng đội nhưng chính bản thân cũng chuyền bóng hỏng và sút bóng lên trời. Thế nhưng, mọi chuyện đã chuyển biến dần theo hướng tích cực sau bàn thắng này.

Sân Old Trafford tưởng như đã nổ tung chỉ 1 phút sau đó nhưng số phận vẫn trêu đùa "Quỷ đỏ". Mbeumo trong lần hiếm hoi được đối mặt với thủ môn đối phương lại đưa bóng đập từ cột dọc bên trái sang cột dọc bên phải. Bàn thắng hụt ấy khiến người ta tiếc nuối và ký ức về những pha bỏ lỡ trong trận đấu với Chelsea lại ùa về.

Người hùng mang tên Cunha

Trong mỗi câu chuyện cổ tích lại có một vị anh hùng và ngày hôm nay, Matheus Cunha sắm vai người hùng của MU. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, tiền đạo người Brazil đã cho thấy sự năng nổ khi liên tục lui về tranh chấp và phối hợp với đồng đội. Cunha di chuyển không biết mệt mỏi và thi đấu với cảm xúc ở ngưỡng cao nhất. Cái cách cầu thủ này kêu gọi sự cổ động từ khán đài sau pha kiếm phạt góc bất thành sẽ để lại ấn tượng với nhiều người.

Cunha sắm vai người hùng của MU

Số 10 của MU là người kiếm về quả phạt đền và cũng là người ghi bàn gỡ hòa cho "Quỷ đỏ". Đó là tình huống rất may mắn khi Bruno Fernandes tạt bóng không đủ lực nhưng trung vệ của Roma lại phá bóng hụt. Cunha đỡ bóng dính như keo và dễ dàng hạ gục thủ môn ở cự ly gần.

Cunha đến từ Brazil nên không lạ khi tiền đạo này làm được điều không tưởng khi thăng hoa. Chỉ 3 phút sau khi mang về bàn gỡ hòa, số 10 của MU khiến tất cả phải sững sờ với pha xử lý "điểm 10 không có nhưng". Lacey chuyền bóng không hề thuận lợi nhưng Cunha vẫn đỡ bước một chuẩn xác ở tốc độ cao dù bóng cận chân.

Pha xử lý tiếp theo của tiền đạo người Brazil cũng gây ngỡ ngàng. Cunha nhìn một nhịp rất nhanh và sút thẳng vào góc gần. Vasquez rõ ràng đã đứng sai vị trí nhưng cũng phải thông cảm cho thủ thành người Colombia bởi quyết định quá "dị" tới từ Cunha. Tiền đạo người Brazil dám nghĩ dám làm và mang về bàn ấn định tỉ số cho MU. Sân Old Trafford vỡ òa trong niềm vui vô bờ bến.

Thế nhưng, Cunha vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiền đạo người Brazil bị truất quyền thi đấu do nhận 2 thẻ vàng chỉ 5 phút sau bàn thắng ấy. Cảm xúc dâng trào khiến số 10 của MU không kiềm chế được. Cú xoạc bóng với Balerdi là không cần thiết và trọng tài Manzano không nương tay một chút nào. Cảm xúc mang tới sự thăng hoa nhưng cái gì quá cũng không tốt.

Carrick tạm thở phào

Chiến thắng này đã giúp HLV Carrick giải tỏa áp lực. Cuối cùng, MU cũng tìm được chiến thắng và họ còn thắng theo cách cảm xúc nhất. Ông thầy người Anh cũng để lại dấu ấn của riêng mình khi dám tung Lacey vào sân. Amad Diallo chơi rất nhiệt tình nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà không tạo ra được sự hiệu quả. Ông thầy cũ Gasperini đã "bắt bài" Diallo khiến tiền vệ này liên tục xử lý lỗi.

Carrick có thể tạm thở phào

Thế nhưng Lacey lại là cái tên hoàn toàn mới. Hậu vệ của Roma rõ ràng là không được chuẩn bị cho sự lắt léo của cầu thủ này. Chàng trai trẻ để lại ấn tượng ngay sau khi vào sân với pha rê bóng ở đáy biên và là người tung đường chuyền quyết định giúp Cunha ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2. Carrick vốn bị chê ở khả năng thay người nhưng lần này, ông thầy người Anh đã làm tốt nhiệm vụ ấy.

Chiến thắng này chưa hẳn mang tới tương lai cho Man United bởi họ vẫn sẽ phải đi tìm trận thắng thứ hai tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Đối thủ của "Quỷ đỏ" là Aston Villa, đội bóng cũng có lối chơi cực kỳ khó chịu. Nhưng mà thôi, người hâm mộ của MU cứ tạm vui đi đã. Niềm vui ngắn hạn cũng là niềm vui. Biết đâu đấy "Quỷ đỏ" lại tạo ra được điều kỳ diệu giống như trong trận đấu này.