ĐT Brazil nóng hậu trường: Thần đồng Endrick bị lãng quên, tình cảnh giống huyền thoại Ro béo

Endrick là câu hỏi lớn dành cho HLV Ancelotti

ĐT Brazil đã có ngày ra quân không được như ý khi hòa 1-1 trên thế thua trước Morocco. HLV Carlo Ancelotti nhận nhiều chỉ trích với đội hình xuất phát. Bởi vậy, ông thầy người Italia gần như chắc chắn sẽ có những sự điều chỉnh trong trận đấu với Haiti (7h30, 20/6). “Những vũ công Samba” cần giành trọn 3 điểm trước đối thủ được coi là yếu nhất bảng để dễ thở hơn ở lượt cuối.

Endrick, thần đồng của bóng đá Brazil đang bị Ancelotti "bỏ quên"

Một trong những cái tên được chú ý là Endrick, cầu thủ được coi là thần đồng của bóng đá Brazil ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo này đã chơi rất hay trong màu áo của Lyon ở nửa sau của mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, Endrick không được HLV Carlo Ancelotti sử dụng trong trận đấu với Morocco.

Cả Matheus Cunha và Igor Thiago đều chơi không tốt trong ngày ra quân. Liệu Endrick có cửa được ra sân hay thậm chí là đá chính trong trận đấu với Haiti hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Trong một số buổi tập gần đây, HLV Ancelotti thử nghiệm khá nhiều nhưng Endrick chưa bao giờ nằm trong nhóm có khả năng đá chính cao.

Báo chí Brazil phát hiện ra rằng ông thầy người Italia thường xuyên sử dụng đội hình đá chính ngay từ những buổi tập. Đó là lý do người ta dễ dàng đoán được đội hình xuất phát của “Những vũ công Samba” trong cuộc đối đầu với Morocco.

Vậy nguyên nhân gì khiến Endrick không được sử dụng? Liệu có phải do mâu thuẫn từ hồi ông thầy người Italia còn dẫn dắt Real Madrid hay không? Thời điểm ấy, Endrick đang cực nổi và nhận được nhiều kỳ vọng nhưng Ancelotti gần như không bao giờ sử dụng tài năng trẻ người Brazil.

Một số nguồn tin cho rằng Ancelotti không hài lòng với khả năng đọc trận đấu của Endrick. Ông thầy người Italia tin rằng cầu thủ này phải học hỏi thêm trước khi được thi đấu.

Một số nguồn tin khác lại tiết lộ LĐBĐ Brazil và HLV Ancelotti đã đồng ý về trường hợp của Endrick. Cầu thủ này cần được phát triển từ từ, tiến bộ từng bước một và không vội vàng. Đây chưa phải lúc Endrick phải đảm nhận trọng trách nặng nề trên hàng công của Brazil.

Endrick liệu có giống Ro béo tại World Cup 1994?

Dù là nguồn tin nào đi chăng nữa, khả năng ra sân của Endrick tại World Cup 2026 đang bị cho là cực thấp. Tờ AS của Tây Ban Nha thậm chí còn ví tài năng trẻ này giống như trường hợp của Ronaldo De Lima (Ro béo) tại World Cup 1994.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo từng rơi cảnh tương tự như Endrick tại World Cup 1994

Thời điểm ấy, “Người ngoài hành tinh” cũng là tài năng mới nổi, được triệu tập lên ĐTQG để dự World Cup. Tuy nhiên, Rô béo chẳng được thi đấu một phút nào, nhưng vẫn có được chiếc cúp vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Tất nhiên, tình cảnh của Endrick khác nhiều. Năm 1994, Brazil là đội mạnh nhất thế giới với dàn hảo thủ như Romario, Bebeto, Zé Carlos… Còn hiện tại, “Những vũ công Samba” không được đánh giá cao. Bởi vậy, khả năng Endrick phải ngồi dự bị cả giải giống Rô béo là rất cao, còn cơ hội giành được cúp vàng ngay trong lần đầu tiên dự World Cup thì hơi khó xảy ra.