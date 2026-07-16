Bellingham "đánh lén" cầu thủ Argentina, dàn sao suýt ẩu đả sau bán kết

Bellingham "đánh lén" cầu thủ Argentina

Tuyển Anh đã phải dừng bước ở bán kết World Cup sau thất bại 1-2 trước Argentina trong trận đấu căng thẳng tại Atlanta. Sau tiếng còi mãn cuộc, những màn tranh cãi giữa cầu thủ hai đội đã xảy ra khi cảm xúc bị đẩy lên cao.

Theo hình ảnh được truyền hình ghi lại, Jude Bellingham có hành động đánh vào phía sau đầu Valentin Barco, cầu thủ dự bị của Argentina, trong lúc "Vũ công tango" ăn mừng.

Bellingham đánh vào đầu Barco khi các cầu thủ Argentina ăn mừng

Các cầu thủ nhanh chóng can thiệp để tách Bellingham khỏi đối thủ. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid sau đó vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với cầu thủ bên phía Argentina.

Trước đó, Bellingham được nhìn thấy rơi nước mắt sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khép lại hy vọng vô địch World Cup của tuyển Anh.

Morgan Rogers khơi mào căng thẳng giữa 2 đội sau trận

Không chỉ Bellingham, tiền vệ Morgan Rogers cũng trở thành nhân vật chính tình huống căng thẳng sau trận đấu.

Khi tập trung ở vòng tròn giữa sân, một nhóm ngôi sao của Anh lẫn Argentina bắt đầu xô đẩy, tranh cãi với nhau. Rogers được nhìn thấy tiến lại gần trọng tài chính Ismail Elfath và sau đó được yêu cầu rời khỏi khu vực này. James Trafford và Ivan Toney cũng tham gia can thiệp khi Rogers có ý định tiếp cận hậu vệ Lisandro Martinez của Argentina.

Morgan Rogers vướng vào vụ tranh cãi giữa cầu thủ 2 đội sau trận

Thậm chí, thủ môn số hai của Argentina, Juan Musso, cũng được cho là có lời qua tiếng lại với Rogers. Cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa chỉ tay về phía Musso và Lautaro Martinez trong lúc bày tỏ sự bức xúc.

Ivan Toney được nhìn thấy ôm Gonzalo Montiel nhằm giảm bớt căng thẳng, còn Dan Burn bị bao quanh bởi Enzo Fernandez và Cristian Romero.

Trận bán kết diễn ra với nhiều diễn biến kịch tính. Tuyển Anh vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng sau đó để Argentina gỡ hòa bằng cú sút xa của Fernandez. Argentina hoàn tất màn ngược dòng khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần, đưa đội bóng Nam Mỹ vào chung kết và khiến tuyển Anh tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu lớn.

Rogers lời qua tiếng lại với Lautaro Martinez

Nhiều cầu thủ phải can ngăn ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa trước khi sự việc đi quá xa