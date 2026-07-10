Báo chí thế giới nói gì sau chiến thắng của tuyển Pháp? “Les Bleus quá bản lĩnh, Morocco vẫn ngẩng cao đầu”

Reuters: Pháp biết cách kết liễu trận đấu ở thời khắc quyết định

Reuters đánh giá Pháp đã chơi đúng phong cách của một đội bóng lớn.

Theo hãng tin Anh, dù Mbappe đá hỏng phạt đền trong hiệp một và Morocco phòng ngự đầy kỷ luật, đoàn quân của Didier Deschamps vẫn giữ được sự kiên nhẫn trước khi tung ra hai đòn quyết định chỉ trong sáu phút đầu hiệp hai.

Các học trò HLV Deschamps đã thể hiện quá bản lĩnh trước Morocco. Ảnh: AP

Reuters đặc biệt nhấn mạnh sự kết nối giữa Mbappe và Dembele. Sau khi tự mình khai thông thế bế tắc ở phút 60, Mbappe tiếp tục kiến tạo để Dembele ấn định chiến thắng 2-0, qua đó chứng minh hàng công Pháp vẫn cực kỳ sắc bén ở những thời điểm quan trọng.

The Guardian: Một trận đấu vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá

Trong bài bình luận trước và sau trận, The Guardian cho rằng cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco không đơn thuần là một trận tứ kết.

Theo tờ báo Anh, đây là cuộc gặp phản ánh rõ nét sự đa dạng của bóng đá hiện đại. Nhiều tuyển thủ Morocco sinh ra hoặc trưởng thành tại Pháp, trong khi đội tuyển Pháp tiếp tục là biểu tượng của một nền bóng đá đa sắc tộc.

Dù dừng bước, Morroco vẫn để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Ảnh: AP

The Guardian nhận định dù Morocco dừng bước, đội bóng Bắc Phi vẫn cho thấy họ không còn là “hiện tượng” mà đã trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới.

Truyền thông Anh: Bounou tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của Morocco

Nhiều tờ báo Anh đánh giá nếu không có Yassine Bounou, Morocco hoàn toàn có thể nhận thất bại đậm hơn.

Thủ thành 35 tuổi cản phá quả phạt đền của Mbappe ngay trong hiệp một, đồng thời nhiều lần từ chối các pha dứt điểm của Upamecano, Doué, Barcola và Mateta.

Bounou là điểm sáng ruẹc rỡ nhất bên phía Morocco. Ảnh: AP

Dù không thể giúp Morocco tạo nên bất ngờ, Bounou vẫn được xem là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận.

Mbappe và Dembele tiếp tục là “song sát” của tuyển Pháp

Nhiều bài bình luận sau trận đều nhấn mạnh hàng công tuyển Pháp.

Mbappe có một bàn thắng, một kiến tạo và liên tục khiến hàng thủ Morocco chao đảo dù bỏ lỡ quả phạt đền.

Trong khi đó, Dembele tiếp tục duy trì phong độ cao với bàn thắng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm và nhiều pha tạo cơ hội cho đồng đội.

Mbappe và Dembele là cặp tiền đạo đáng sợ nhất World Cup 2026. Ảnh: AP

Theo giới chuyên môn, bộ đôi này đang trở thành vũ khí nguy hiểm nhất của Pháp trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Một chiến thắng mang dáng dấp nhà vô địch

Nếu nhìn vào tỷ số, đây chỉ là chiến thắng 2-0. Nhưng dưới góc nhìn của báo chí quốc tế, điều khiến Pháp đáng sợ hơn cả là cách họ giành chiến thắng.

Không hoảng loạn sau khi Mbappe đá hỏng phạt đền.

Không vội vàng trước hàng thủ kín kẽ của Morocco.

Và khi cơ hội xuất hiện, họ kết liễu đối thủ bằng đẳng cấp của những ngôi sao lớn.

Pháp tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Ảnh: AP

Có lẽ đó cũng là lý do Reuters và nhiều cây bút châu Âu đều chung nhận định: Pháp không chỉ vào bán kết, mà còn tiếp tục gửi đi lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.