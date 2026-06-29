Nỗi sợ mùa World Cup của những bà vợ có chồng thích đỏ đen

Nỗi sợ gánh nợ lần nữa buộc nữ giảng viên đại học ở Nghệ An, áp dụng những biện pháp kiểm soát chồng có phần cực đoan. Chị nhờ bố mẹ chồng thi thoảng gọi điện kiểm tra đột xuất; các con cài ứng dụng định vị trên điện thoại, ôtô của bố. Vào những đêm có trận đấu, chị ngồi xem cùng chồng. Tài khoản ngân hàng bị kiểm soát, mọi biến động số dư đều phải giải thích lý do.

"Tôi tuyên bố nếu phát hiện anh ấy cá độ lần nữa sẽ nộp đơn ly hôn ngay lập tức", chị Hà nói.

Một người đàn ông ở Nghệ An xem các trận bóng đá Euro năm 2024 tại nhà theo yêu cầu của vợ. Ảnh minh họa: Đức Anh

Cùng hoàn cảnh, chị Minh Thư, 32 tuổi, ở Hưng Yên lắp camera giám sát tích hợp tính năng thu âm tại phòng khách để theo dõi chồng.

Chồng Thư là người "có máu đỏ đen", từng vài lần mang nợ hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị chủ nợ đến đập phá nhà cửa dịp Tết 2025. Đầu năm 2026, bố mẹ đẻ Thư bán đất ở quê để trả nợ cho con rể.

Dịp World Cup 2026, Thư giữ thẻ ngân hàng, mỗi ngày đưa chồng 100.000 đồng ăn sáng, đổ xăng. Cô liên hệ bạn bè của chồng, lập nhóm với vợ của họ để theo dõi chéo và học các thuật ngữ của giới cờ bạc như "nhà cái", "cửa trên", "tài xỉu", "chấp bóng" để đọc tin nhắn của chồng. "Chồng vay nợ chơi bời nhưng mẹ con tôi gánh hậu quả", Thư cho biết.

Sống trong cảnh bị giám sát chặt chẽ, anh Quốc Thái (chồng Thư) thừa nhận cuộc sống ngột ngạt nhưng đành chịu vì mình đã sai. Anh bỏ mọi cuộc vui bên ngoài và những lời chế giễu từ bạn bè. "Xem bóng đá một mình rất cô đơn, mất hết cảm xúc nhưng tôi phải chấp nhận để lấy lại lòng tin từ vợ", anh Thái nói.

Mạng xã hội đang lan truyền hàng loạt video, bài viết chia sẻ bí quyết bảo vệ tài sản mùa giải, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dưới các bài đăng, phần lớn ý kiến đồng cảm với hành động của chị em phụ nữ. Thực tế cho thấy nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở trước sự bủa vây của các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy lực lượng chức năng đã triệt phá 52 vụ cá độ, bắt 140 nghi phạm trong World Cup 2022. Đến World Cup 2026, công an các tỉnh thành liên tiếp triệt phá nhiều đường dây quy mô lớn. Ngày 22/6, Công an Hà Nội triệt phá nhóm cá độ do Trần Trung Hiếu cầm đầu, khởi tố bốn người tổ chức đánh bạc với lượng tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Hà Nội) nói nhu cầu thưởng thức bóng đá là chính đáng, việc kìm hãm đam mê dễ gây xích mích hôn nhân. Tuy nhiên, trường hợp bạn đời có tiền sử cờ bạc, biện pháp quản lý chặt mang tính bắt buộc nhằm bảo vệ tài sản nhưng đôi khi có thể phản tác dụng.

Dưới góc độ tâm lý học, chuyên gia cho rằng các biện pháp siết tài chính, cấm túc, ngắt Internet chỉ mang lại hiệu quả tức thời. Về lâu dài, việc này khiến nam giới chống đối, tìm cách nói dối và làm rạn nứt niềm tin.

Sự kiểm soát quá mức tạo ra những xung đột trong đời sống hôn nhân. Chồng chị Lệ Hà cho biết kể từ lần mang nợ hai năm trước, anh đã rút ra bài học, tránh xa cờ bạc để tập trung làm ăn nhưng vợ vẫn không tin tưởng. "Các biện pháp áp đặt, đỉnh điểm là cài định vị khiến tôi thấy mình bị xúc phạm, muốn bùng nổ, phá vỡ các cam kết", anh nói.

Tránh đẩy mâu thuẫn lên cao, chuyên gia Trịnh Trung Hòa đề xuất phương pháp "lạt mềm buộc chặt". Người vợ có thể chủ động chuẩn bị đồ ăn đêm, tạo không gian xem bóng đá tại nhà, truyền đi thông điệp tôn trọng sở thích cá nhân. Đi kèm cùng sự nhượng bộ, hai bên vạch ra ranh giới minh bạch về trách nhiệm việc nhà, chăm con và tài chính. "Bản chất việc giữ gìn tổ ấm phụ thuộc vào năng lực đàm phán, sự thấu cảm, ý thức tự giác của hai người trưởng thành. Đam mê cá nhân tuyệt đối không được xâm phạm trách nhiệm chung", ông Hòa nói.

Áp dụng phương pháp mềm mỏng từ kỳ Euro 2024 đến World Cup 2026, chị Thu An, 37 tuổi, ở Hà Nội thấy có hiệu quả. Chị không cấm đoán, chủ động nấu nướng và mời bạn bè của chồng đến nhà xem bóng đá. Chị không kiểm tra điện thoại hay tài khoản ngân hàng mà chọn nhắc nhở về trách nhiệm nuôi dạy con.

"Thể hiện sự tin tưởng giúp chồng tự giác điều chỉnh hành vi", chị An nói.