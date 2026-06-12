Tin nóng bóng đá World Cup 12/6: Davies bỏ lỡ trận mở màn World Cup 2026

Davies bỏ lỡ trận mở màn World Cup 2026

Chủ nhà Canada đá trận mở màn World Cup 2026 gặp Bosnia mà không có sự phục vụ của hậu vệ cánh Davies. Lý do bởi anh chưa thể hồi phục chấn thương gân kheo từng đối diện vào tháng 5.

HLV Jesse Marsch kỳ vọng Davies có thể tái xuất ở giai đoạn cuối vòng bảng World Cup 2026. Ông cho biết ngôi sao hiện chơi cho Bayern Munich gần như hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Ghế trống la liệt ở trận Hàn Quốc đấu CH Séc

Hàn Quốc đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CH Séc tại Guadalajara. Đáng chú ý, có rất nhiều ghế trống ở khán đài trận này.

FIFA đang bị chỉ trích vì chiến lược của mình và đối mặt với các vụ kiện pháp lý, khẳng định có 44.985 người hâm mộ ở Guadalajara, chỉ thiếu 679 người so với sức chứa của sân vận động.

Ghế trống xuất hiện nhiều ở trận Hàn Quốc thắng CH Séc

Đến lượt fan Bờ Biển Ngà bị cấm nhập cảnh vào Mỹ

Hội cổ động viên chính thức của đội tuyển Bờ Biển Ngà đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để cổ động tại World Cup. Thông tin này được chính hội trưởng, ông Julien Kouadio Adonis, cho báo chí biết, sau khi hội này đã được Bộ thể thao Bờ Biển Ngà chỉ định làm hội CĐV chính thức của ĐTQG tại World Cup. Ông Adonis cho biết: “Chính phủ Mỹ không muốn chứng kiến CĐV đến từ một số quốc gia xuất hiện trên lãnh thổ của họ, do đó chúng tôi đã phải hủy chuyến đi”.

Các CĐV Bờ Biển Ngà may mắn đã đến Mỹ từ trước để cổ vũ đội tuyển tại World Cup

Fan tuyển Argentina không được vào Mỹ được đền bù bằng… TV miễn phí

Hãng thông tấn Reuters cho biết đã có không ít fan của tuyển Argentina không được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ cho World Cup. Để bù lại, một hãng điện tử đồ gia dụng đã tổ chức chiến dịch phát TV miễn phí cho các fan này, tạo nên một cảnh tượng xếp hàng khá đông ở Buenos Aires. Tất cả những gì các fan này cần làm là mang quyết định từ chối cấp visa của đại sứ quán Mỹ đến để nhận TV.

Fan Argentina không được đi Mỹ đã được phát TV để xem tuyển nhà đá World Cup

Kyle Walker lý giải vì sao Bellingham xứng đáng đá chính cho ĐT Anh

Hậu vệ Kyle Walker mới đây đã bình luận rằng vị trí của Jude Bellingham ở ĐT Anh vẫn nên là trong đội hình xuất phát. Walker phân tích: “Tôi đánh giá cao Jude mặc dù Morgan (Rogers) cũng rất hay. Jude có sức mạnh thể chất để khiến các hậu vệ đối phương lo ngại và trong những trận đấu khó, sự có mặt của cậu ấy trong vòng cấm luôn luôn khiến đối thủ phải vất vả”.

Yamal trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF

UNICEF đã công bố ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha và Barcelona, tiền đạo Lamine Yamal, đã trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF. Yamal sẽ góp mặt trong các dự án và chiến dịch mang đồ chơi thể thao tới cho trẻ em ở các khu vực nghèo đói, cũng như trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

McTominay vắng buổi tập mới nhất của Scotland

Tin từ ĐT Scotland là Scott McTominay đã không có mặt trong buổi tập hôm thứ Năm do anh bị ốm. Tuy nhiên ngôi sao của Napoli không có vấn đề thể lực nào khác và anh vẫn dự kiến góp mặt ở trận ra quân World Cup gặp Haiti.