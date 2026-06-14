Bảng xếp hạng bảng L World Cup 2026: "Tam sư" Anh đua tài Croatia, Ghana, Panama

Bảng xếp hạng bóng đá bảng L World Cup 2026 mới nhất

Bảng L Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng L World Cup 2026 đang thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới mộ điệu với những cặp đấu vô cùng duyên nợ ngay từ ngày ra quân. Tuyển Anh với dàn siêu sao đắt giá được xem là ứng cử viên số một cho ngôi đầu, nhưng họ sẽ phải đối diện với những toan tính chiến thuật cực kỳ già dơ.

Thử thách lớn nhất của "Tam Sư" chính là á quân thế giới Croatia, đội bóng sở hữu lối chơi kiểm soát đỉnh cao và bản lĩnh lì lợm ở các giải đấu lớn. Trong khi đó, Ghana mang đến thứ bóng đá rực lửa, giàu thể lực của châu Phi, sẵn sàng ngáng đường bất kỳ ông lớn nào. Khép lại bảng đấu là Panamá, ẩn số vùng CONCACAF đầy thực dụng và chực chờ tạo nên địa chấn.

Sự kết hợp giữa đẳng cấp và tính đột biến hứa hẹn biến Bảng L thành một cuộc so kè nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng.