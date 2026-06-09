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World Cup 2026

Thông tin bảng L FIFA World Cup 2026: Ghana, Panama sẵn sàng khuấy đảo cục diện bảng L

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Bảng L FIFA World Cup 2026 mang đến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa ứng viên hàng đầu Anh, á quân thế giới 2018 Croatia cùng hai đại diện giàu khát vọng là Ghana và Panama. Trong khi Anh và Croatia được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình, Ghana luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ bằng lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Panama cũng sẵn sàng trở thành “ngựa ô”, hứa hẹn biến bảng đấu này thành một trong những cuộc đua khó lường nhất vòng bảng.

Thông tin bảng L FIFA World Cup 2026: Ghana, Panama sẵn sàng khuấy đảo cục diện bảng L - 1

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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-08/06/2026 06:02 AM (GMT+7)
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