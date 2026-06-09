Thông tin bảng L FIFA World Cup 2026: Ghana, Panama sẵn sàng khuấy đảo cục diện bảng L
TPO - Bảng L FIFA World Cup 2026 mang đến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa ứng viên hàng đầu Anh, á quân thế giới 2018 Croatia cùng hai đại diện giàu khát vọng là Ghana và Panama. Trong khi Anh và Croatia được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình, Ghana luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ bằng lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Panama cũng sẵn sàng trở thành “ngựa ô”, hứa hẹn biến bảng đấu này thành một trong những cuộc đua khó lường nhất vòng bảng.
Theo siêu máy tính có tới 4 kịch bản để Ronaldo và Messi đụng độ tại World Cup 2026 và trong đó, có một kịch bản đa phần đều mong chờ.
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/06/2026 06:02 AM (GMT+7)