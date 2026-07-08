"Người nhện" Shobeir xuất thần khiến Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup là ai?

Trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026, thủ thành Mostafa Shobeir của Ai Cập bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thủ môn 26 tuổi đã có pha bay người cản phá cú sút phạt đền của siêu sao Lionel Messi ở phút 19 qua đó khiến siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên sút hỏng hai quả phạt đền trong cùng một kỳ World Cup.

Mostafa Shobeir

Shobeir dường như đã nghiên cứu rất kỹ cách sút 11m của siêu sao người Argentina. Messi sút không phải là dễ nhưng thủ môn của Ai Cập đã đoán được hướng và dễ dàng đẩy bóng. Nhưng đó không phải là giây phút xuất thần duy nhất của Shobeir trong 45 phút đầu tiên.

Thủ thành này khiến tất cả phải trầm trồ với pha phản xạ cực nhanh trước cú đá nối cận thành của Julian Alvarez. Sau đó, Shobeir tiếp tục khiến Messi nản lòng dù cú sút phạt hàng rào của siêu sao người Argentina là rất tốt. Bóng đi có lực và độ cong cũng rất vừa vặn nhưng Shobeir vẫn bay người cứu thua thành công.

Mostafa Shobeir được sinh ra trong gia đình có truyền thống về thể thao. Bố của thủ thành này chính là Ahmed Shobeir, thủ môn của ĐT Ai Cập tại World Cup 1990. Ông từng giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập.

Giống như bố của mình, Mostafa Shobeir cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Al Ahly, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của Ai Cập và đang là thủ môn chính của đội bóng này.

Mostafa Shobeir từng thiết lập kỷ lục khó tin khi giữ sạch lưới 9 trận liên tiếp tại giải Cúp C1 châu Phi ở mùa giải 2023-2024. Thành tích này góp công không nhỏ giúp Al Ahly giành ngôi vô địch.