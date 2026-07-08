Trực tiếp chuyển nhượng 8/7: Tchouameni "bật đèn xanh" cho MU, Arsenal có tân binh

Tchouameni "bật đèn xanh" cho MU

Trong chương trình podcast Talk of the Devils, phóng viên kỳ cựu chuyên đưa tin về MU, Andy Mitten, đã chia sẻ về khả năng gia nhập "Quỷ đỏ" của Aurelien Tchouameni. Theo đó, tiền vệ người Pháp vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Real Madrid nhưng sẵn sàng khoác áo MU nếu "Đội bóng Hoàng gia" quyết định bán anh, nguyên nhân vì anh chắc chắn sẽ kiếm được mức đãi ngộ hậu hĩnh.

Trước đó, trang AS (Tây Ban Nha) đưa tin Real Madrid chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng 100 triệu euro (85 triệu bảng) và MU sẵn sàng chi "rất nhiều tiền" cho thương vụ này.