Trực tiếp chuyển nhượng 8/7: Tchouameni "bật đèn xanh" cho MU, Arsenal có tân binh
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 8/7.
Trong chương trình podcast Talk of the Devils, phóng viên kỳ cựu chuyên đưa tin về MU, Andy Mitten, đã chia sẻ về khả năng gia nhập "Quỷ đỏ" của Aurelien Tchouameni. Theo đó, tiền vệ người Pháp vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Real Madrid nhưng sẵn sàng khoác áo MU nếu "Đội bóng Hoàng gia" quyết định bán anh, nguyên nhân vì anh chắc chắn sẽ kiếm được mức đãi ngộ hậu hĩnh.
Trước đó, trang AS (Tây Ban Nha) đưa tin Real Madrid chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng 100 triệu euro (85 triệu bảng) và MU sẵn sàng chi "rất nhiều tiền" cho thương vụ này.
Theo Sky Sports News, Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Illan Meslier dưới dạng chuyển nhượng tự do, qua đó khiến tương lai của Kepa ở sân Emirates bị đặt dấu hỏi.
Meslier, 26 tuổi, có 215 lần ra sân trong 7 mùa giải khoác áo Leeds United. Dù vậy mùa trước, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung thành sau Karl Darlow và Lucas Perri, vì vậy quyết định chia tay đội chủ sân Elland Road.
Theo nguồn tin từ tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Atletico Madrid coi Mohamed Salah là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong bối cảnh Julian Alvarez muốn ra đi. Salah hiện là cầu thủ tự do sau 9 năm gắn bó với Liverpool. Dù vậy đội bóng thành Madrid hiểu rằng họ sẽ phải thuyết phục Salah bằng một mức đãi ngộ hậu hĩnh.
Jude Bellingham và Declan Rice là hai trong số những cầu thủ tuyển Anh đang đối mặt nguy cơ bị treo giò ở trận tứ kết World Cup gặp Na Uy.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/07/2026 23:51 PM (GMT+7)