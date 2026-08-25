MU phơi bày điểm yếu: Carrick bị bắt bài, phải thay đổi trước khi quá muộn

MU sớm phơi bày điểm yếu

Michael Carrick lần đầu tiên thể hiện sự gay gắt kể từ khi được MU bổ nhiệm chính thức, khi được một đài truyền hình hỏi tại sao đội bóng của ông lại thiếu “đam mê” trong trận gặp Hull City.

Chiến lược gia người Anh gay gắt đáp trả: “Thôi nào, điều đó thật vô lý! Các bạn từng chơi bóng. Các bạn hiểu mà. Nói như vậy thật vô lý. Chỉ vì bạn bị đánh bại không có nghĩa là bạn không quan tâm đến trận đấu”.

Bruno Fernandes để mất bóng tới 22 lần trước Hull City

MU không thiếu nỗ lực trước Hull City, nhưng lại thiếu chất lượng và Carrick đã sai lầm trong cách tiếp cận chiến thuật. Điều đó lý giải tại sao Hull City, đội mới thăng hạng, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại Ngoại hạng Anh trước “Quỷ đỏ”.

Cả hai bàn thắng của Hull City đều đến từ các tình huống cố định, đồng nghĩa MU hoàn toàn có thể tránh được. Đáng lo ngại hơn khi Luke Shaw cho rằng MU lẽ ra phải chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng bày tỏ quan ngại khi nói: “Những sai lầm tương tự mùa trước, ở mọi trận sân khách”.

MU gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Hull City. HLV Sergej Jakirovic bố trí đội hình Hull City theo một hệ thống rất khó bị đánh bại, tổ chức tốt, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Jakirovic đã thắng Carrick trong cuộc đấu trí chiến thuật sau khi nhận ra MU gặp khó khăn trước những đội sử dụng hàng thủ 5 người.

MU bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Hull City

“Trong những tình huống chuyển trạng thái, chúng tôi cố gắng chuyển bóng sang phía bên kia sân, bởi các hậu vệ cánh của chúng tôi hoàn toàn có khoảng trống, sau đó đưa thêm quân số vào vòng cấm. Bởi MU dâng rất cao với Luke Shaw. Đồng thời, họ cố gắng tạo quân số áp đảo ở khu vực giữa sân. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bịt những khoảng trống giữa các tuyến”, Jakirovic nói về cách tiếp cận chiến thuật của Hull City.

Trợ lý HLV Hull City, Dean Holden, nói thêm: “Serg (Jakirovic) đã có ý định sử dụng hàng thủ 5 người trong đầu suốt ba hoặc bốn tuần. Ông ấy không muốn để lộ điều gì trong giai đoạn tiền mùa giải, vì vậy chúng tôi chơi với hàng thủ 4 người. Điều dễ dàng nhất trong quá trình chuẩn bị là sử dụng một số đoạn video về AC Milan, còn Leeds United cũng chơi với hàng thủ 3 người vào tuần trước, vì vậy điều đó giúp ích cho chúng tôi khi các hệ thống chiến thuật có sự tương đồng”.

Carrick đã bị bắt bài

Carrick đã nhận 5 thất bại, bao gồm cả các trận giao hữu tiền mùa giải, và 4 trong số đó đến trước những đội sử dụng hàng thủ 5 người. Đó là thất bại 1-2 trước Leeds United hồi tháng 4, trận thua Wrexham 0-1, thất bại 2-4 trước AC Milan và trận thua Hull City 0-2.

MU của Carrick thường gặp khó trong việc phá vỡ khối phòng ngự thấp

Newcastle là đội gây ra thất bại còn lại cho MU. Dù không sử dụng hàng thủ 5 người tại St James' Park hồi tháng 3, họ vẫn phòng ngự sâu. “Quỷ đỏ” không thể xuyên phá khối phòng ngự thấp của Newcastle và phải trả giá.

Khi được hỏi liệu hệ thống của ông có thể gặp khó khăn trước những đội sử dụng hàng thủ 5 người hay không, Carrick đáp: “Chúng tôi không thua nhiều trận trong 6, 7 tháng qua. Vì vậy, một lần nữa, tôi hiểu điều đó, hôm nay chúng tôi đã thua và tôi hiểu có những câu hỏi cần được đặt ra, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đều sai chỉ vì chúng tôi thua một trận.

Chúng tôi đã làm rất nhiều điều tốt và hôm nay cũng có những điều chúng tôi làm tốt, nhưng tất cả những điều đó bị bỏ qua, và tôi hiểu rằng nó sẽ bị bỏ qua, nhưng từ góc nhìn của chúng tôi thì không. Vì vậy, đúng là có những vấn đề nhất định khi đối đầu với các hệ thống khác nhau.

Chúng tôi phải tìm ra câu trả lời cho điều đó, nhưng việc thua một trận không có nghĩa mọi thứ đều cần bị mổ xẻ và cho rằng chúng tôi đã làm sai. Tôi hiểu cách nhìn nhận của những người khác, điều đó vẫn xảy ra, và mọi chuyện là như vậy”.

Tuy nhiên, việc Carrick nhiều lần gặp khó khăn trước những đội sử dụng hàng thủ 5 người cho thấy đây không còn là sự trùng hợp. Một xu hướng đang dần hình thành và cho thấy đây là vấn đề ban huấn luyện MU cần phải giải quyết.

MU gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cầu thủ chạy cánh của Hull City, những người liên tục tìm thấy khoảng trống ở hai biên trước khi thực hiện những quả tạt vào vòng cấm cho Oli McBurnie. Điều tương tự cũng xuất hiện ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải với AC Milan, khi Samuel Chukwueze gây ra rất nhiều xáo trộn cho hàng thủ MU từ vị trí biên phải.

Đã có những thời điểm Luke Shaw và Noussair Mazraoui bị kéo khỏi vị trí, khiến phần còn lại của hàng thủ rơi vào thế dễ bị tổn thương. Nếu Hull City có thể khai thác điểm yếu đó, chắc chắn những đội bóng sở hữu chất lượng tốt hơn cũng có thể làm được.

Tin tốt là MU sẽ tiếp đón Ipswich Town tại Old Trafford ở trận đấu thứ hai của mùa giải. Ipswich Town chủ yếu sử dụng hàng thủ 4 người và “Quỷ đỏ” được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận tốt hơn so với những gì họ thể hiện cuối tuần qua.

Không thể phủ nhận thất bại của MU trước Hull City là một cú sốc. Sự lạc quan rất lớn xuất hiện trước thềm mùa giải mới và MU được đánh giá cao hơn rất nhiều để khởi đầu bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, Ipswich Town mang đến cơ hội để họ trở lại.

Carrick từng có những chiến thắng khá dễ dàng sau khi được bổ nhiệm vào tháng 1, chẳng hạn như chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình. Cuối tuần này, ông vẫn còn một vài lựa chọn đơn giản để tận dụng thông qua việc bố trí đội hình.

Diogo Dalot, Leny Yoro, Mainoo, Marcus Rashford và Benjamin Sesko đều nên được trao suất đá chính, nhằm đảm bảo cú sảy chân ở trận mở màn không biến thành một vấn đề đáng lo ngại hơn. Đó là cách MU có thể nhanh chóng trở lại, nhưng mối lo chiến thuật khi đối đầu với hàng thủ 5 người sẽ không biến mất.