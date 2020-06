Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Duy trì đà tăng phiên cuối tuần

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 06:21 AM (GMT+7)

USD index tăng điểm trong phiên hôm nay.

Rạng sáng nay 27/6 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng điểm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 97.460 tăng 0.072 điểm, tương đương tăng 0.07% so với hôm qua.

Mối quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng. Các cuộc thăm dò dư luận cho biết cử tri Mỹ ngày càng phẫn nộ với Trung Quốc, đặc biệt về đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết các quan chức Trung Quốc "phá hoại mức độ tự chủ cao" của Hong Kong sẽ bị Mỹ hạn chế thị thực.

"Tôi tuyên bố hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc đương nhiệm và đã nghỉ hưu, những người chịu trách nhiệm hay đồng lõa phá hoại mức độ tự chủ cao của Hong Kong, vốn được bảo đảm trong Tuyên bố chung Anh -Trung 1984, hoặc làm suy yếu quyền con người và tự do cơ bản ở Hong Kong", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong thông cáo ngày 26/6.

Trước đó, thượng viện Mỹ thông qua dự luật Quyền tự chủ Hong Kong, do thượng nghị sĩ Van Hollen đề xuất, giúp chủ Mỹ tăng khả năng trừng phạt cá nhân, tổ chức thực thi dự luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc. Mỹ tuyên bố dự luật an ninh này vi phạm cam kết của Trung Quốc với Hong Kong theo Tuyên bố chung Anh - Trung và Luật Cơ bản của đặc khu.

USD duy trì đà tăng

Tại thị trường Việt Nam, ngày 26/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.232 VND/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.090 – 23.120 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.290 – 23.320 VND/USD.

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.180 - 23.210 VND/USD.

