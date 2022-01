Thực hư tin đồn Tổng tài "sân chơi nóng" bị bắt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index tăng 3,85 điểm (0,27%) lên 1.422,79 điểm. HNX-Index vẫn giảm 11,9 điểm (-2,83%) xuống 409,31 điểm. UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (0,34%) lên 107,64 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 25.800 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường mặc dù có sự cải thiện đáng kể so với phiên sáng nhưng so sánh với giá trị trung bình trong 1 tuần hay 1 tháng gần đây thì giá trị giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy diễn biến giằng co trong giao dịch sau chuỗi giảm sâu, tâm lý e ngại của nhà đầu tư là điều dễ hiểu.

Sắc xanh đã dần lấy lại ưu thế về cuối phiên chiều, tại nhóm bluechips số mã tăng đang áp đảo với 18 mã xanh/10 mã đỏ.

Đà tăng đã có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành chứ không còn tập trung vào nhóm ngân hàng hay dầu khí như phiên trước đó.

Trong phiên này, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, tím lịm. Những nhà đầu tư mạnh dạn bắt đáy hôm qua đã khá yên tâm khi cổ phiếu quay đầu tăng giá khá mạnh. Chốt phiên, ART, FTS, SSI, VND, TVS, VCI, HAC đã tăng trên 6%, TCI, PSI, HCM, CSI, MBS, SHS, APG tăng trên 5% cùng giao dịch khá sôi động.

Các trang mạng xã hội đã lan truyền tin đồn ông Lê Hải Trà đã bị cơ quan công an bắt.

Liên quan tới thị trường chứng khoán, vào chiều tối ngày 18/01/2022, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Sở GDCK TP.HCM) đã bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày. Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của Sở GDCK TP.HCM

HoSE khẳng định những tin đồn về ông Lê Hải Trà là không đúng sự thật.

Sở GDCK TP.HCM đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội.

