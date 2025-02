Giá USD ngân hàng vượt 25.600 đồng, cao chưa từng có

Hôm nay (11/2), tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, lập kỷ lục mới.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD ngày 11/2 là 24.522 đồng/USD, tăng 35 đồng so với phiên trước. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Trong vòng một tuần qua, tỷ giá trung tâm liên tục được điều chỉnh tăng với mức tăng tổng cộng là 197 đồng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.748 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.296 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay được điều chỉnh sau nhiều tháng duy trì ở mức 23.400-25.450 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Theo đó, sáng 11/2, tỷ giá USD mua tham khảo được điều chỉnh về mức 23.346 đồng/USD, giảm 54 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD bán tham khảo được nâng lên 25.698 đồng/USD, tăng 248 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng lên mức cao nhất lịch sử. Ảnh: Nam Khánh

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay ghi nhận sự đi lên đáng kể ở cả chiều mua và bán. Giá USD bán ra tại các ngân hàng đều vượt 25.600 đồng/USD, mức cao nhất lịch sử.

So với sáng qua (10/2), giá USD sáng nay tại Vietcombank tăng 90 đồng ở cả chiều mua và bán ra, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 25.260 đồng/USD, bán ra ở mức 25.650 đồng/USD.

Tương tự, giá USD tại BIDV cũng đắt thêm 170 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá mua - bán lên mức 25.300-25.660 đồng/USD.

VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên mức 25.308-25.668 đồng/USD, tăng 98 đồng ở cả hai chiều.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tư nhân cũng được điều chỉnh tăng khá nhanh.

Techcombank tăng 100 đồng ở chiều mua và đắt hơn 105 đồng ở chiều bán, niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.292 đồng/USD, giá bán ra là 25.695 đồng/USD.

Sacombank cũng đưa giá USD lên mức 25.280-25.690 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 80 đồng ở chiều mua và tăng 110 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.260 25.650 BIDV 25.300 25.660 VietinBank 25.308 25.668 Techcombank 25.292 25.695 Sacombank 25.280 25.690

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại vào sáng 11/2.

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do hôm nay cũng được điều chỉnh tăng nhanh. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch USD trong vùng giá từ 25.670-25.760 đồng/USD (mua - bán), tăng 90 đồng ở chiều mua và đắt thêm 80 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng gần bằng thị trường tự do, còn giá USD mua vào tại các ngân hàng chỉ thấp hơn khoảng hơn 400 đồng.

Giá USD trong nước tăng nhanh trong bối cảnh giá đồng bạc xanh trên thế giới neo ở mức cao bất chấp giá vàng tăng kỷ lục.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 11h ngày 11/2 (giờ Việt Nam) ở mức 108,4 điểm, tăng 0,08% so với phiên liền trước.

Giá USD đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có nhiều mức thuế hơn, bao gồm cả thép và nhôm.

Ông Trump công bố kế hoạch áp thêm thuế 25% đối với tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào nước này cũng như sẽ áp thuế trả đũa tương ứng đối với các quốc gia ngay lập tức.

Thuế quan trả đũa của Trung Quốc với một số mặt hàng xuất khẩu của Mỹ cũng chính thức có hiệu lực vào hôm qua.

Các nhà đầu tư đang lo lắng về tương lai của kinh tế thế giới khi cuộc chiến thương mại toàn cầu đang lan rộng.

Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến thuế quan có thể làm tăng lạm phát tại Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó giảm thêm lãi suất.