Đột nhiên giàu có nhờ xổ số, những triệu phú này tiêu gì đầu tiên?

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 05:00 AM (GMT+7)

Thật khó để tưởng tượng bạn sẽ mua gì đầu tiên nếu bạn trúng xổ số. Kiếm được một khoản tiền khổng lồ có thể mở ra một thế giới mới, với một loạt các lựa chọn chi tiêu đến choáng ngợp.

Bạn sẽ làm gì nếu trúng xổ số? Đó là một câu hỏi giả thuyết được đặt ra bởi bất cứ ai đã từng mơ ước giành được một khối tài sản khổng lồ.

Dưới đây là những điều đầu tiên mà 8 người trúng xổ số khác nhau sử dụng số tiền thưởng để chi tiêu.

Xây dựng một công viên nước

Sau khi giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 28,9 triệu đô la vào năm 2011, Kutey và vợ Linda (Mỹ) đã quyết định quyên góp một phần tiền thắng cược để xây dựng công viên nước với mục đích vinh danh cha mẹ mình.

Họ đã quyên góp 200.000 đô la (4,6 tỷ đồng) để xây dựng Công viên nước ở Green Island, New York (Mỹ).

Thành lập công ty, đặt tên theo món ăn

Vào năm 2012, Louise White ở Newport, Rhode Island (Mỹ), 81 tuổi, đã mua nước hoa quả Rainbow Sherbert tại cửa hàng Stop N Shop ngay trước khi mua một vé xổ số cuối cùng và giành được giải thưởng trị giá 336,4 triệu đô la, ABC News đưa tin.

Để tôn vinh món tráng miệng may mắn, cô đã thành lập công ty "The Rainbow Sherbert Trust", với niềm tin may mắn sẽ tiếp tục đến với cô.

Đi vòng quanh thế giới

Với tỷ lệ thắng là 1/13.000.000, một chủ quán rượu có tên Nigel Willetts (Anh) đã giành được 1 triệu bảng vào năm 2014 sau khi vô tình mua một vé số trị giá 20 bảng. Ông đã sử dụng số tiền này để đi du lịch khắp thế giới cùng 13 thành viên trong gia đình.

Ủng hộ hợp pháp hóa cần sa

Một người đàn ông Canada Bob Erb đã trở nên giàu nhờ may mắn trúng 25 triệu đô la vào năm 2012 sau khi mua vé số trên đường đến đám tang của cha mình.

Người công nhân xây dựng này khẳng định sẽ tiếp tục làm việc và quyên góp tiền lương của mình cho ngân hàng thực phẩm vì người nghèo. Ông cũng quyên góp 1 triệu đô la cho tổ chức 420 Day, với sự kiện thường niên ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa.

Mua ngôi nhà mơ ước

Vào năm 2006, người đàn ông may mắn có tên Roger Griffith đã sử dụng số tiền trúng thưởng Lotto trị giá 1,8 triệu bảng để mua ngôi nhà mơ ước của họ, với mức giá là 670.000 bảng.

Họ cũng đã mua một chiếc Porsche và hai ngôi nhà khác để cho thuê, đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thật không may, sáu năm sau, họ không còn một xu nào.

Phẫu thuật ngực cho em gái

Cockings là một sinh viên ngành công tác xã hội khi cô ấy giành được giải thưởng 4.2 triệu đô la vào năm 2005. Cockings đã đành số tiền này cho những người thân yêu của cô, bằng cách mua một ngôi nhà mới, một kỳ nghỉ và một chiếc xe hơi cho cha mẹ cô. Ngoài ra, cô đã trả tiền cho việc nâng ngực của em gái mình.

Đi đánh bạc

Evelyn Adams (Mỹ) đã trúng số trong năm 1985 và 1986 với tổng số tiền lên đến 5,4 triệu USD. Cảm thấy may mắn, cô mang tiền đến các sòng bạc ở Atlantic City. Đến năm 2016, Evelyn không một xu dính túi sau khi đổ hết tiền vào bài bạc.

Đầu tư bất động sản

Cuộc sống của cặp vợ chồng ở xứ Wales đã thay đổi hoàn toàn vào năm 2007 khi họ giành được 5 triệu bảng nhờ xổ số. Sau khi ăn mừng, họ đã trả hết tiền thế chấp, mua ngôi nhà mơ ước của mình ở Somerset và sau đó đầu tư vào ba khu bất động sản khác. Tiền thắng cược cũng cho phép họ chu cấp cho con trai có thể học tại Đại học Oxford Brookes.