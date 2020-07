Đôi vợ chồng tại TPHCM trả lại lượng lớn vàng và tiền mặt nhặt được trong lúc gom rác

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 05:00 AM (GMT+7)

Cặp vợ chồng làm công việc thu gom rác đã trao trả lại cho người bị mất 6 lượng vàng và hơn 17 triệu đồng tiền mặt đã nhặt được trước đó.

Đôi vợ chồng có tấm lòng tốt, trả lại tài sản cho người đánh rơi là anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1988) và chị Lê Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1983, vợ anh Tuấn) ngụ tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Công việc thu gom rác hàng ngày của vợ chồng anh Tuấn, chị Giàu

Vợ chồng anh Tuấn là nhân viên thu gom rác dân lập của một hợp tác xã đóng trên địa bàn. Người đánh rơi tài sản may mắn được vợ chồng anh Tuấn trao trả lại là chị Nguyễn K.N. (sinh năm 1982).

Trước đó, chiều ngày 22/7, vợ chồng anh Tuấn đi thu gom rác trên tuyến đường liên xã thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Trong lúc thu gom rác, chị Giàu có nhặt được 1 bịch nilon, mở ra thấy một số đồ trang sức nhưng nghĩ là đồ giả nên chị để túi lên xe rồi tiếp tục công việc thu gom rác.

Tối cùng ngày, hai vợ chồng anh chị làm xong về nhà ăn tối rồi chở con đi khám bệnh.

Về phần chị N., sau khi phát hiện đã vứt nhầm túi nữ trang đã đến công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, giám đốc hợp tác xã thu gom rác đã đến tìm anh Tuấn kể lại việc một người phụ nữ vứt nhầm túi vàng và tiền ra nơi vợ chồng anh thu gom rác. Anh Tuấn thuật lại với vợ và chị Giàu xác nhận có nhặt được số trang sức trong túi nilon nhưng nhưng không xác định được là giả hay thật.

Anh Tuấn vội báo cho giám đốc hợp tác xã và yêu cầu được đưa số trang sức lên công an xã làm biên bản bàn giao gồm 6 lượng vàng cùng số tiền mặt 17,3 triệu đồng cho chị N.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn cùng người bị mất tài sản là chị N. và công an xã Tân Hiệp làm biên bản xác minh, bàn giao số tài sản. Công an xã Tân Hiệp cho biết, anh Tuấn đã bàn giao số trang sức và tiền mặt cho người bị mất. Chị N. cũng xác nhận số tài sản trên là của chị với tổng số vàng hơn 6 lượng.

“Số trang sức gồm nhiều vàng vòng nữ trang. Ngoài ra còn số tiền mặt gồm 17,3 triệu đồng. Toàn bộ hiện vật đã bàn giao cho người bị mất”, lãnh đạo Công an xã Tân Hiệp nói.

Chiều 28/7, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và đại diện hợp tác xã đã trao giấy khen khích lệ tinh thần làm việc cũng như tuyên dương hành động đẹp của vợ chồng anh Tuấn.

Nguồn: http://danviet.vn/doi-vo-chong-tai-tphcm-tra-lai-luong-lon-vang-va-tien-mat-nhat-duoc-trong-luc-...Nguồn: http://danviet.vn/doi-vo-chong-tai-tphcm-tra-lai-luong-lon-vang-va-tien-mat-nhat-duoc-trong-luc-gom-rac-5020203074583652.htm