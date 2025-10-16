Chuyên gia cảnh báo miền Trung sắp hứng một đợt mưa lũ cực lớn

Dự báo đợt mưa rất lớn ở miền Trung từ 23-30/10

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, quan sát trên hệ thống mây vệ tinh có thể đưa ra nhận định sớm đầu tiên, cảnh báo về đợt mưa lớn, nguy cơ cao gây ngập lụt, sạt lở và lũ quét giai đoạn từ ngày 23-30/10 ở miền Trung.

Theo dự báo, tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi (gồm cả Kon Tum cũ) , phía Bắc Quảng Trị, phía nam Bình Định (nay là Gia Lai), với tổng lượng mưa tích lũy dao động từ 500mm - 800mm, có khu vực như núi Bạch Mã có thể có lượng mưa lớn hơn 1000mm cả đợt. Nguy cơ ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ biển.

TS Huy cho biết, nhiều khả năng hình thành một hình thái mưa giống như vùng hội tụ dài, hay còn gọi là "dòng sông khí quyển", đi dọc từ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) vào khu vực miền Trung, có thể tạo ra một đợt mưa rất lớn, bắt đầu từ ngày 22-30/10. Đợt mưa này dự báo sẽ gây lượng mưa rất lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Miền Trung có thể sắp hứng một đợt mưa rất lớn.

Tâm mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam (cũ) và Quảng Ngãi. Đây là những nơi có thể đón nhận lượng mưa ít nhất khoảng 500 mm, nhiều nơi có thể lên tới 800 mm. Cường suất mưa được dự báo rất lớn, đặc biệt trong hai ngày cao điểm 25 và 26 tháng 10. Với lượng mưa lớn và kéo dài như vậy, nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai là rất cao.

Các hình thái thiên tai có thể gồm: ngập lụt đô thị ở Huế và Đà Nẵng; lũ từ thượng nguồn đổ về khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; cùng với đó là sạt lở đất và lũ quét ở khu vực đồi núi – đặc biệt là vùng thượng nguồn Huế, phía tây Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mưa lớn cũng có khả năng lan rộng ra khu vực phía bắc Bình Định (Gia Lai hiện nay), tuy nhiên lượng mưa ở khu vực này không cao, không nhiều.

Ở khu vực Quảng Bình, mưa có thể gây ra một số đợt mưa lớn cục bộ; mưa cũng có thể mở rộng xuống tận Phú Yên (Đắk Lắk hiện nay) và Khánh Hòa. Tuy nhiên, lượng mưa ở Phú Yên và Khánh Hòa được dự báo không lớn bằng khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, hiện vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị ứng phó. Người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị áo phao, thuyền, xuồng. Các đội xung kích, tình nguyện có thể tập kết phương tiện và thiết bị cứu hộ tại Đà Nẵng hoặc Huế, sẵn sàng vận chuyển nhu yếu phẩm và áo phao đến các vùng thấp trũng trước khi thiên tai xảy ra.

Tốt nhất, các nhu yếu phẩm và áo phao nên được tập kết tại các điểm an toàn trước ngày 23/10. Đây là đợt mưa lũ tiềm ẩn nguy cơ lớn, có thể gây ra ngập lụt diện rộng. Vì vậy, bà con nên tranh thủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ vật dụng thiết yếu, phòng trường hợp xảy ra chia cắt do lũ.

Các hồ chứa ở khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên cần chủ động giảm mực nước trước ngày 23/10, để tăng khả năng đón lũ và điều tiết trong đợt mưa này. Chúng ta không cần lo ngại về tình trạng thiếu nước, bởi hiện tượng La Nina đã xuất hiện, giúp đảm bảo nguồn nước trong thời gian tới.

"Nhìn chung, nguy cơ xảy ra nhiều đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến giữa tháng này là rất rõ rệt. Do đó, cần nâng cao tinh thần sẵn sàng ứng phó, chủ động giảm thiểu thiệt hại", chuyên gia nói.

Đây là bản tin nhận định sớm, song khả năng xảy ra các tình huống nói trên được đánh giá tương đối cao. Vì vậy, các địa phương miền Trung, đặc biệt là khu vực phía nam Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi – nơi dự báo là tâm mưa – cần hết sức chú ý và chuẩn bị kỹ phương án phòng tránh mưa lũ lớn có thể xảy ra trong giai đoạn từ ngày 23-30/10.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trong 06 giờ qua (từ 04 giờ đến 10 giờ ngày 16/10), khu vực các tỉnh Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đâp thủy điện La Tó 193,4mm, Ba Nang 125,8mm (Quảng Trị); Lưu vực thủy điện Rào Trăng 181,2mm (TP. Huế); Đầu mối hồ Thạch Bàn 128,8mm (TP. Đà Nẵng); Thuận Phong 73,6mm (Gia Lai); Sông Hinh 104,5mm (Đắk Lắk);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Đắk Lắk từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị và Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới:

Tỉnh Quảng Trị: Tà Rụt, Đakrông, Khe Sanh, Tân Lập, A Dơi, Ái Tử, Cam Lộ, Hiếu Giang, Hướng Phùng, Kim Ngân, Lao Bảo, Lìa và phường Đông Hà.

Thành phố Huế: Hưng Lộc, Lộc An, Phong Điền, Phú Lộc, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 5 và Khe Tre.

Thành phố Đà Nẵng: phường Hải Vân; các xã, khu vực Thu Bồn, Tiên Phước, Bà Nà, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, phường Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Trà Đốc, Trà Liên và Việt An.

Tỉnh Gia Lai: Các địa phương có nguy cơ gồm: An Toàn, Ân Tường, Bình Hiệp, Canh Liên, Canh Vinh, Chư Pưh, Đắk Song, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Le, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Kim Sơn, Phú Thiện, Phú Túc, SRó, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh.

Tỉnh Đắk Lắk: Đức Bình, Phú Hòa 1, Tây Sơn, Vân Hòa, Buôn Đôn, Cư Pơng, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Dang Kang, Đồng Xuân, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Bung, Ea Drăng, Ea Drông, Ea H'Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea M'Droh, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Súp, Ea Trang, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Bông, Krông Nô, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk.

Ngoài ra, tại các phường thuộc thành phố Buôn Hồ và Buôn Ma Thuột gồm: Cư Bao, Ea Kao, Sông Cầu, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất. Các xã, khu vực khác gồm: Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Quảng Phú, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tân Tiến, Tuy An Tây, Vụ Bổn, Xuân Phước, Xuân Thọ và Yang Mao.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/10), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 16/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.