Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?

Hình ảnh những chiếc ghế nhựa không có người ngồi xếp dọc theo tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Trên một số trang mạng xã hội và báo chí đăng tải thông tin về việc một số người dân xếp ghế nhựa, trải bạt ở vỉa hè các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chiếm chỗ nhằm bán lại cho người khác gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Trần Văn Cường – Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, ngay từ sáng sớm ngày 27/8, đơn vị đã cử các tổ công tác phối hợp với UBND phường Ba Đình kiểm tra, nhắc nhở người dân về việc bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường, không vứt rác bừa bãi, xếp ghế giữ chỗ, gây mất an ninh trật tự…

Theo Trung tá Cường, qua kiểm tra trên địa bàn phường chưa phát hiện trường hợp nào xếp ghế, trải bạt... giữ chỗ nhằm để bán cho người xem diễu binh, diễu hành.

Trước đó, đêm 26/8, Công an phường Ba Đình cũng đã nhắc nhở một số trường hợp người dân mang theo lều bạt dựng ở vỉa hè trong cơn mưa để họ trở về nhà và ngày hôm sau quay lại xem diễu binh, diễu hành.

Cũng liên quan đến việc này, luật sư Trần Tuấn Anh – Công ty luật Minh Bạch cho biết, theo quy định vỉa hè là công trình hạ tầng giao thông công cộng thuộc sự quản lý của Nhà nước và dành cho mục đích chung, chủ yếu để đi bộ và bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp cần thiết sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao và mục đích khác phải có sự cho phép từ cơ quan cơ quan có thẩm quyền. Do đó, mọi hành vi chiếm dụng vỉa hè để sử dụng cho mục đích cá nhân, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ, đều là trái pháp luật.

"Hành vi mang ghế, trải bạt… để chiếm chỗ đã gây cản trở quyền đi lại của người dân, ảnh hưởng đến trật tự công cộng” – luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo luật sư Tuấn Anh, trường hợp phát sinh việc “bán chỗ” để thu tiền, bản chất đã chuyển thành hành vi kinh doanh trái phép trên vỉa hè, tương tự việc “cho thuê chỗ ngồi” trên không gian công cộng mà họ không có quyền sở hữu. Khi đó, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường để thực hiện kinh doanh dịch vụ.

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, vừa qua, những ngày tổ chức tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, có sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình từ người dân. Việc người dân tham gia cổ vũ, đứng xem cũng là một cách thể hiện tinh thần gắn kết quân – dân, nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

“Việc đứng, ngồi một cách trật tự trên vỉa hè để cổ vũ, động viên đoàn diễu binh, diễu hành không phải là hành hành vi vi phạm. Tuy nhiên, người dân nên hiểu rõ việc dựng lều bạt, chiếm dụng vì mục đích riêng, thậm chí “bán chỗ” trên vỉa hè là hành vi vi phạm pháp luật, không những vậy, còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước” – luật sư Tuấn Anh cho biết.

Do đó, luật sư Tuấn Anh cho rằng, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời, đồng thời người dân cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh quy định và chấm dứt hành vi trục lợi trên không gian công cộng.