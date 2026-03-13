Xử lý “tàu khủng” vướng đứt dây điện, rơi container xuống dòng kênh Chợ Gạo

Vào lúc 10h30 phút sáng nay (13/3), tại tuyến kênh Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp), đã xảy ra sự cố đáng tiếc liên quan đến một tàu tự hành mang biển kiểm soát SG-104.72, trọng tải 4.179 tấn, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đỗ Hoàng (SN 1978) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa theo hướng TP. Hồ Chí Minh - Đồng Tháp. Khi phương tiện này lưu thông đến cây cầu Chợ Gạo (bắc ngang kênh Chợ Gạo, tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ vướng phần thùng container vào đường dây điện kéo ngang kênh.

Sự cố này làm 2 sợi dây điện bị đứt, 1 thùng hàng container rỗng trên boong bị rơi xuống kênh. Rất may thời điểm xảy ra sự cố 2 dây dẫn điện không có điện nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người,

Hiện trường chiếc "tàu khủng" gây ra sự cố ngay cầu Chợ Gạo

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tổ chức điều tiết giao thông và phối hợp hướng dẫn đơn vị liên quan cẩu container lên bờ, bảo đảm thông luồng an toàn cho các phương tiện khác và hỗ trợ trục vớt thùng container lên bờ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp lập biên bản, tiến hành xử lý hành vi vi phạm này theo đúng quy định của pháp luật.

Thùng container từ trên tàu rơi xuống kênh đã được trục vớt lên bờ

Thời gian gần đây, trên tuyến kênh Chợ Gạo có nhiều "tàu khủng" chở đầy hàng container cồng kềnh, cao vút lưu thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện giao thông thuỷ cần chú ý theo dõi con nước, độ cao tĩnh không của khoang thông thuyền của các cây cầu bắc ngang kênh này với các chướng ngại vật (cầu, đường dây điện) nhằm đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt.