Quân đội Iran dọa hủy diệt toàn bộ cơ sở dầu khí gắn với Mỹ ở Trung Đông

Hãng phát thanh và truyền hình nhà nước Iran dẫn lời đại diện của Khatam al-Anbiya nói: “Chúng tôi cảnh báo chính phủ Mỹ và tất cả các đồng minh của họ rằng bất kỳ cuộc tấn công nhỏ nhất nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ kích hoạt phản ứng tàn phá và hủy diệt từ phía chúng tôi”.

Một loại tên lửa đạn đạo Iran cùng bệ phóng. Ảnh: X.

Đại diện quân đội Iran cho biết thêm, “trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của khu vực liên quan đến Mỹ và các đồng minh phương Tây, sẽ bị thiêu cháy và phá hủy”.

Iran cũng cảnh báo, sự hủy diệt Israel đang đến gần.

Hãng thông tấn Fars của Iran trích dẫn quân đội Iran tuyên bố nhân dịp Ngày Quốc tế Quds: “Không còn nghi ngờ gì nữa, sự hủy diệt của Israel và việc thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập trên lãnh thổ Palestine, nơi tất cả các tôn giáo và giáo phái sẽ được đại diện, đang đến gần”.

Ngày Quds (tên tiếng Arab của thành phố Jerusalem, có nghĩa là "thành phố thánh") được lập ra vào năm 1979 theo sáng kiến ​​của Iran như một cách thể hiện ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine. Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào Thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan.