Khởi tố đối tượng kéo lê bạn gái trên đường

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi hành hung, kéo lê bạn gái trên đường xảy ra tại khu vực bến phà Giải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 8/3/2026, Bàn Văn Huấn cùng chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng), là người có quan hệ tình cảm với Huấn, di chuyển bằng taxi của Grab từ nơi ở của chị T. đến khu vực bến phà Giải. Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) để đến nhà người quen.

Đối tượng Huấn (dấu X) tại cơ quan công an.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc quay trở về, giữa Huấn và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt của chị T., đồng thời túm áo kéo lê nạn nhân trong tư thế nằm ngửa trên đường tại khu vực bến phà Giải.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.