Bắt 'hot girl' Na Đắc Kỷ bị truy nã vụ hỗn chiến trước quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ Phạm Thùy Trang Đài (SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa), còn gọi là Na Đắc Kỷ, người bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, Trang Đài liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trước quán karaoke Victory trên đường Hồ Văn Long, địa bàn quận Bình Tân (cũ) vào rạng sáng 29/4/2021.

Phạm Thùy Trang Đài, còn gọi là “Na Đắc Kỷ”. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời điểm trên, Trang Đài cùng V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) và một số người bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long. Trong lúc nói chuyện, L. kể lại việc từng bị Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) gây khó dễ khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory.

Sau đó, L. rủ Trang Đài cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory tìm Linh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đến trước quán karaoke, phát hiện Linh đang đứng trước sảnh cùng Nguyễn Lê Huy và một số người khác. Lúc này, L. và Trang Đài lao vào đánh Linh, dẫn đến xô xát giữa hai nhóm.

Trong quá trình hỗn chiến, các đối tượng sử dụng gậy bóng chày và một số hung khí tấn công nhau, khiến nhiều người bị thương. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và hô hoán lực lượng công an.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa An Bình cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị. Trong đó, Nguyễn Lê Huy được xác định có tỷ lệ thương tích 14%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Phạm Thùy Trang Đài về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.