Xôn xao hàng loạt cột điện chiếu sáng gãy đổ để lộ lõi thép chữ V ở Hà Tĩnh

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều cột đèn trên một tuyến đường ở Hà Tĩnh bị gãy đổ, để lộ lõi bên trong gồm thép tròn đặc và thép chữ V.

Theo tìm hiểu, loạt cột đèn chiếu sáng gãy đổ này nằm trên đường Tiên Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Cột đèn điện chiếu sáng gãy gập sau bão.

Chiều 7/10, lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết: Số cột này vốn được tận dụng từ các dự án mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 8A qua địa bàn cách đây hơn 10 năm.

Theo lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), hơn 10 cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn bị gãy đổ. Hiện địa phương đang rà soát lại hồ sơ để làm rõ thông tin.

Hàng loạt cột đèn điện chiếu sáng đổ gãy lộ phần thép chữ V.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, hệ thống chiếu sáng này hiện do một công ty môi trường - đô thị trên địa bàn quản lý, vận hành. Sau sự việc, chính quyền đã giao đơn vị này tháo dỡ, khắc phục các cột hư hỏng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đổ gãy sau bão Bualoi để lộ phần lõi thép. Nhiều người cho rằng cột điện không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh sau đó đã có báo cáo thông tin liên quan đến vụ việc trên. Theo báo cáo, cột điện này thuộc dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Dự án sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Ngoài ra đơn vị cũng làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.