Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Gió mạnh ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc ở khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) (lần 1 ở Lôi Châu).

Các khu vực đất liền của Việt Nam không còn nguy cơ ảnh hưởng của gió cấp 8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tập trung vào chiều tối và đêm nay (6/10). Riêng thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, trưa và chiều mưa tăng dần, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Cụ thể, sáng sớm nay, bão số 11 Matmo đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Bão số 11 đang suy yếu nhanh, cập nhật sáng 6/10. Nguồn: NCHMF

Đến 5h, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo diễn biến 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Đến 16h cùng ngày, vị trí vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Đồng thời, từ sáng sớm nay đến hết đêm mai (7/10), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Riêng khu vực Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong 6 giờ tới (tính từ 6h40 ngày 6/10), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh.