Bão số 10 Bualoi: Nhà tốc mái, cột điện đổ, ngập lụt nhiều nơi
Bão số 10 Bualoi sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa to, gió giật mạnh ở Nghệ An - Hà Tĩnh, nhiều nơi mất điện, nước tràn vào nhà dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 lúc 8 giờ sáng 29-9 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.
Hình ảnh mây vệ tinh bão số 10 lúc 8 giờ ngày 29-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Sáng 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã giải cứu 8 người dân bị mắc kẹt vì nhà bị tốc mái, sập do bão số 10 Bualoi gây ra.
Gió giật mạnh trong bão số 10 đã làm tốc mái tôn nhiều nhà dân. Ảnh: Đức Ngọc
Lúc rạng sáng 29-9, căn nhà cấp 4 số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh đã bị gió lớn trong bão thổi tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn; 1 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Gió giật mạnh cũng đã khiến mái tôn và các cấu kiện công trình tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường, đưa 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.
Theo cập nhật mới nhất, do mưa lớn suốt đêm khi bão số 10 đổ bộ, rất nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu trong nước, phương tiện không thể qua lại.
Ghi nhận tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường liên xã nối với xã Như Thanh và xã Nông Cống qua địa bàn xã đã ngập trong nước. Một số vị trí, nước đã tràn vào nhà dân như tại thôn Thanh Sơn, thôn Khe Sình, thôn Phú Sơn (xã Mậu Lâm).
Ghi nhận ngập lụt tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh
Ghi nhận ngập lụt tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh
Video clip ghi nhận ngập lụt tại tỉnh Thanh Hóa. Video: Tuấn Minh
Trong đêm 29-9, gió bão làm một số cột điện đổ chắn ngang Quốc lộ 1A và đường sắt tại xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa khiến đoàn tàu và xe ôtô phải ngừng lưu thông. Chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa phải huy động lực lượng xuyên đêm xử lý, khắc phục sự cố. Đến khoảng hơn 5 giờ sáng nay, tuyến đường sắt đã thông tuyến trở lại.
Video clip đường điện gãy chắn ngang đường sắt, Quốc lộ 1A
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 6 giờ sáng 29-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
Đến 6 giờ, tại Nghệ An, trời mưa to, gió giật mạnh, nhiều khu vực bị mất điện. Mưa to gây ngập sâu ở nhiều nơi. Gió giật mạnh đã cuốn bay nhiều mái tôn của nhà dân.
Mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An. Ảnh: Đức Ngọc
Mái tôn nhà dân bị gió giật mạnh thổi bay. Ảnh: Đức Ngọc
Ghi nhận của phóng viên lúc 6 giờ sáng tại các phường trung tâm tỉnh Thanh Hoá, gió đã lặng, mưa ngớt, nước ngập đường.
Ảnh: Thanh Tuấn
Ảnh: Thanh Tuấn
Ảnh: Thanh Tuấn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 Bualoi lúc 5 giờ sáng ngày 29-9 ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
Hình ảnh mây vệ tinh bão số 10 lúc 5 giờ sáng ngày 29-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại Thanh Hóa, lúc 5 giờ 20 sáng 29-9, trời mưa trên diện rộng. Tại phường Hạc Thành (trung tâm TP Thanh Hóa cũ) có mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh từng hồi.
Tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt đã xảy ra, nhiều nơi nước tràn cả vào nhà dân.
Mưa lớn, gió giật mạnh tại Thanh Hóa. Video: Thanh Tuấn
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 4 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.
Do ảnh hưởng của báo, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng 3-5 m, biển động rất mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng 2-4 m, biển động mạnh.
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Cảnh báo nước dâng do bão và ngập lụt ven biển, ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29-9.
Trên đất liền, từ Nghệ An - Hà Tĩnh gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; Quảng Ninh - Thanh Hóa cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Bão sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 29-9, vị trí vùng áp thấp vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào khoảng 3 giờ ngày 20-9, trên địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, bão số 10 Bualoi đổ bộ vào đất liền gây mưa rất to, gió rít liên hồi.
Bão vào khiến khu vực TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, mưa lớn, gió giật từng cơn trong khi nhiều nơi mất điện, trời tối đen. Video: Đức Ngọc
Nhiều cây xanh, gãy đổ, mái tôn bị tốc mái bay. Điện bị mất trên diện rộng, chỉ còn một số đèn đường còn sáng ánh đèn, nhiều khu vực rộng lớn tối om. Trong đêm tối, gió rít mạnh từng cơn, nhiều tiếng mái tôn va đập vào nhau.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28-9, bão số 10 Bualoi đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị. Hồi 1 giờ sáng ngày 29-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Hà Tĩnh. Cường độ vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/giời), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.
Bão số 10 vào địa phận Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm đã ghi nhận gió mạnh như: Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 8, giật cấp 9; Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 8, giật cấp 11; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, giật cấp 11; Diễn Châu (Nghệ An) cấp 9, giật cấp 12; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11, giật cấp 14; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.
Dự báo, bão số 10 sau đó di chuyển theo thướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 29-9, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào, có sức gió dưới cấp 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 23 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 10 lúc 0 giờ ngày 29-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Do tác động của bão số 10, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.
Cảnh báo nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển. Theo đó, ven biển và các đảo các tỉnh từ Hưng Yên - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5 m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29-9.
Trên đất liền, khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.
Mưa lớn và gió giật mạnh ở TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Video: Đức Ngọc
Từ đêm 28-9 đến ngày 30-9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3 giờ). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 23 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 10 lúc 23 giờ ngày 28-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11 ...
Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-12. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) cấp 9, giật cấp 13.
Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào khoảng 23 giờ ngày 28-9, trên địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, bão số 10 Bualoi đã gây mưa to, gió bắt đầu giật mạnh liên hồi, một số nơi đã bị mất điện. Cây xanh tại các tuyến đường, khu dân cư đã bị nghiêng, gãy đổ.
Gió mạnh giật liên hồi ở TP Vinh (cũ), Nghệ An. Video: Đức Ngọc
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 175 ngày 28-9, yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Huế và một số tỉnh phía Bắc, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Thanh Hóa - Huế, gây gió mạnh cấp 8-9, giật 10-13, mưa lớn, làm ít nhất 5 người chết và mất tích, nhiều nhà ở Huế bị tốc mái. Dự báo bão còn gây mưa lớn đến 30-9, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai chỉ đạo trước đó; huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở, bảo đảm an toàn dân cư, hồ đập, hạ tầng; tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm nhu yếu phẩm, an ninh trật tự. Các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả. Bộ Công Thương, EVN tập trung bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, khắc phục nhanh sự cố lưới điện sau bão.
Tối 28-9, Cục CSGT thông báo cho biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, trong thời gian bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, thời điểm từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9, Cục CSGT tổ chức cấm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ nút giao Nghi Sơn - Thanh Hóa (Km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh (Km568+500).
Một đoạn đường qua Thanh Hóa vắng không một bóng phương tiện trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Thanh Tuấn
Cục CSGT đề nghị người dân và lái xe chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình. Để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, người dân có thể liên hệ tới số 19008099 của Cục CSGT.
Khoàng 22 giờ ngày 28-9, tại khu vực Thanh Hóa đang có mưa trên diện rộng, tuy nhiên lượng mưa không liên tục. Ghi nhận tại khu vực phường Tĩnh Gia (phía Nam tỉnh Thanh Hóa) - nơi dự kiến sẽ ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trời lúc mưa, lúc tạnh.
Mưa lớn ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa lúc 22 giờ ngày 28-9
Còn tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) thời điểm buổi chiều 28-9, gió giật mạnh, nhưng thời điểm này gió đã lặng, trời có mưa nhưng không lớn.
Trước đó, trong chiều cùng ngày Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại khu vực Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và các khu dân cư thuộc địa bàn các phường Nghi Sơn, Tân Dân (thuộc thị xã Nghi Sơn cũ).
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 chiều 28-9 tại phường Nghi Sơn, phía Nam tỉnh Thanh Hóa
Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh biểu dương các địa phương, đơn vị và người dân đã khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Đồng thời lưu ý, bão số 10 là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, do vậy các đơn vị, địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
Khu vực biển Thanh Hóa lúc 21 giờ 45 phút
Khu vực biển Thanh Hóa gió đã lặng trước khi bão đổ bộ
Khu vực phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lúc 21 giờ
Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, từ chiều 28-9, TP Hà Nội đã xảy ra mưa từng đợt, gây ngập lụt ở một số tuyến phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường và các công ty thủy lợi trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống úng ngập do mưa lớn từ chiều 28-9 đến trưa 30-9, với lượng mưa dự báo phổ biến 80-250 mm, có nơi trên 300 mm.
Một số tuyến phố của Hà Nội bị ngập. Video: Lê Thúy
Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du. Đặc biệt, các hồ có cửa van như Đồng Đò, Đồng Mô phải tuân thủ quy trình vận hành, không xả bất thường, đồng thời cảnh báo sớm cho người dân khi mở xả lũ.
Tin nhanh về bão số 10 Bualoi của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 21 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
Tối 28-9, UBND tỉnh Nghệ An có thông báo hỏa tốc yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Xác định thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân.
Mưa lớn trước khi bão số 10 đổ bộ khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu. Ảnh: NĐT
Theo đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền trên địa bàn tỉnh (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.
Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 70 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
Hình ảnh mây vệ tinh lúc 19 giờ ngày 28-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Chiều 28-9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, tỉnh Nghệ An.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An vào chiều 28-9
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu. Toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TP HCM, ngoài vùng ảnh hưởng bão.
Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích. Các tuyến đê biển trọng điểm đã được gia cố cơ bản. Việc sơ tán được thực hiện theo kịch bản bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó, vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh rủi ro không cần thiết. Hiện các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động 100% quân số để ứng phó với bão số 10.
Mưa lớn do bão số 10 khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Nghệ An, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, thu hoạch nông nghiệp và điều tiết hồ chứa. Tuy nhiên, tỉnh lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ.
Chiều 28-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, người dân đang khẩn trương tổ chức chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, chặt tỉa cây xanh. Các lực lượng chức năng cũng đang chạy đua với thời gian để di dời khẩn cấp hàng ngàn người dân sống trong những khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.
Người dân tranh thủ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ
Một người dân đang chằng chống nhà tại phường Cửa Lò
Người dân phường Thành Vinh chặt tỉa cây xanh vào chiều 28-9
Ngày 28-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh - có Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (cấp cơ sở) khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.
Người dân tranh thủ đắp các bao cát ngăn nước biển tràn vào khách sạn tại phường Cửa Lò
Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.
Lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện ứng phó với bão số 10
Người dân được lực lượng chức năng sơ tán tới nơi an toàn
Từ 5 giờ ngày 27-9, Nghệ An đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời kêu gọi 2.891 phương tiện với gần 13.050 lao động vào 20 khu neo đậu an toàn. Các hồ đập thủy điện, thủy lợi được vận hành theo phương án phòng chống thiên tai đã phê duyệt; công tác bảo vệ đê điều, hộ đê cũng được triển khai. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán dân ở vùng ven biển, khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 28-9. Tính đến chiều 28-9, tỉnh Nghệ An đã sơ tán 2.030 hộ với 6.379 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.
Theo báo cáo nhanh đến 17 giờ ngày 28-9, bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. TP Huế ghi nhận 1 người tử vong do bị nước cuốn, trong khi Quảng Trị có 3 người và Đà Nẵng 1 người mất tích; Có 86 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, tập trung chủ yếu tại Huế (76 nhà). Gần 760 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó riêng Nghệ An thiệt hại 750 ha.
Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 5 điểm ngầm tràn trên quốc lộ qua Hà Tĩnh và Quảng Trị, cùng nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt. Về giao thông hàng không, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục xác minh, tìm kiếm các trường hợp mất tích.
Các tỉnh, TP từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ/28.563 người tại khu vực nguy hiểm (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.716 hộ/6.958 người; Nghệ An 488 hộ/1.168 người; Hà Tĩnh 8.136 hộ/16.577 người; Quảng Trị 660 hộ/2.111 người; Huế 328 hộ/740 người; Đà Nẵng: 61 người; Quảng Ngãi: 12 hộ/54 người). Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Theo dự báo, rạng sáng 29-9 bão số 10 Bualoi sẽ đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thanh Hóa. Dù bão chưa vào bờ, thế nhưng bắt đầu từ trưa đến chiều ngày 28-9, vùng biển Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) gió đã bắt đầu thổi mạnh, có thời điểm gió rít từng cơn, thổi mạnh vào bờ khiến nhiều cây cối sát biển oằn mình trước gió.
Đặc biệt, tại khu vực bờ kè dọc biển Hải Tiến, sóng biển dâng cao đã đánh mạnh vào bờ kè và cầu cảng. Có nhiều nơi, sóng dâng cao hàng mét, tràn cả lên đường. Theo một số người dân, khoảng 12 giờ đêm nay, triều cường lên cao, nếu sóng lớn thì khu vực bờ kè sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, hư hỏng, nguy cơ sạt sở, gãy đổ bờ kè rất lớn.
Clip gió rít, sóng biển dâng cao xô vào bờ biển Hải Tiến chiều 28-9
Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi, trên tuyến cao tốc khu vực từ Thanh Hóa - Huế mưa rất lớn, gió cấp 5, cấp 6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước. Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị lái xe làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo. Nếu gặp sự cố khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo. Nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
Cục CSGT khuyến cáo từ 19 giờ 28-9, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ Thanh Hóa - Huế
Cục CSGT khuyến cáo trong thời gian bão đổ bộ đất liền, từ 19 giờ tối nay, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" trong ngày 28-9, công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuống đồng hỗ trợ nông dân gặt lúa chạy bão số 10. Tại xã Điền Quang, Công an xã đã huy động lực lượng ra đồng giúp dân gặt lúa, gánh lúa về nhà và còn hỗ trợ vò lúa cho vào bao tải, đưa đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ vào tối nay.
Video Công an xã Điền Quang giúp dân gặt lúa "chạy" bão. Công an Thanh Hóa cung cấp
Công an xã Điền Lư giúp dân gặt lúa tránh bão số 10
Những hình ảnh ấm tình giữa công an với người dân
Ngày 28-9, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: L. Hoa
Tại tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền và công tác tổ chức sơ tán nhân dân tránh bão tại phường Cửa Lò.
Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã tổ chức sơ tán 615 hộ với 1.778 nhân khẩu ở các khu vực xung yếu, nhà cửa không bảo đảm an toàn. Các phương tiện tàu thuyền đã được đưa vào chằng néo tại khu neo đậu.
Tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, phường Cửa Lò, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng bà con đi sơ tán, tránh trú bão. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao quà tặng bà con phường Cửa Lò tại điểm sơ tán. Ảnh: H. Lê
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục kiểm tra, rà soát từng khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại nơi không an toàn. Công tác bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.
Cũng trong sáng 28-9, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn, Lạch Quèn; xã Quỳnh Phú và tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai; tình hình vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Vực Mấu.
Người dân chằng chống thuyền trước khi bão số 10 đổ bộ vào bờ
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, các ngành chức năng liên quan phải phát huy bài học kinh nghiệm từ ứng phó bão số 5, tiếp tục chủ động hơn nữa; trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết. Phải bảo vệ an toàn cho ngư dân, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ; đồng thời tổ chức rà soát, di dời kịp thời các hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.
Ngày 28-9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940 về việc ứng phó với bão số 10 Bualoi.
Công văn gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).
Chiều ngày 28-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng 29-9, tâm bão số 10 Bualoi sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29-9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến cơn bão số 10 Bualoi
Theo ông Lâm, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: Các tỉnh Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn (Thanh Hoá) giúp ngư dân đưa thuyền bè đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Tuấn Minh
Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Dự báo đêm nay, bão khả năng đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh - Thanh Hóa.
Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua diễn ra chiều 28-9 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 10 Bualoi di chuyển chậm lại một chút và có chệch hướng Bắc nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua 27-9 (hôm qua dự báo đổ bộ giữa Hà Tĩnh và Nghệ An). "Chính vì bão chệch Bắc và thời gian đi trên biển lâu hơn nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra nhiều hơn, đặc biệt là Thanh Hóa sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, tác động của gió sẽ bắt đầu khoảng 20 đến 21 giờ ở Hà Tĩnh. Sau đó cứ dịch dần 1-2 tiếng thì đến các địa phương còn lại là Nghệ An và Thanh Hóa. Gió mạnh nhất ở Hà Tĩnh là khoảng 0 giờ đến 1 giờ rạng sáng 29-9, có thể giật lên cấp 14. Tại Nghệ An, gió mạnh nhất vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng 29-9 với gió giật cấp 14. Tại Thanh Hóa, gió mạnh nhất vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng 29-9 với gió giật ở cấp 12-13.
"Thời gian lưu bão trên đất liền khá dài, khoảng 6 tiếng. Vì thời gian bão tiếp cận muộn hơn, cộng thêm ảnh hưởng của triều cường sẽ nguy hiểm hơn so với dự báo ngày hôm qua, theo đó cảnh giác với nước dâng ở biển và sóng sẽ cao hơn "- Thứ trưởng Hiệp cảnh báo.
Do bão đi chậm lại và đi dọc bờ biển, vùng ảnh hưởng của mưa và mưa thực tế sẽ cao hơn dự báo ngày 27-9. Mưa phổ biến sẽ tầm độ khoảng 300 đến 400 mm, cao hơn mức dự báo hôm qua (200 đến 250 mm). Đặc biệt nguy hiểm là mưa cục bộ (tức là mưa 300 mm/3 tiếng đồng hồ) sẽ rất nhiều ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa cục bộ này ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vì bão đổ bộ ban đêm nên các biện pháp ứng phó sẽ rất khó khăn. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị trước và ngay từ bây giờ. Đề nghị các địa phương, đặc biệt trong công tác chỉ đạo là không được chủ quan.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ theo dự báo, bão số 10 Bualoi đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, ngoài ra cần lưu ý thêm tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.
3 nhóm vấn đề trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15 giờ ngày 28-9.
Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.
Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.
Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu trước 17 giờ cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.
