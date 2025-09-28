Bão số 10 Bualoi: Nhà tốc mái, cột điện đổ, ngập lụt nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn (Thanh Hoá) giúp ngư dân đưa thuyền bè đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Tuấn Minh

Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Dự báo đêm nay, bão khả năng đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh - Thanh Hóa.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua diễn ra chiều 28-9 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 10 Bualoi di chuyển chậm lại một chút và có chệch hướng Bắc nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua 27-9 (hôm qua dự báo đổ bộ giữa Hà Tĩnh và Nghệ An). "Chính vì bão chệch Bắc và thời gian đi trên biển lâu hơn nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra nhiều hơn, đặc biệt là Thanh Hóa sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, tác động của gió sẽ bắt đầu khoảng 20 đến 21 giờ ở Hà Tĩnh. Sau đó cứ dịch dần 1-2 tiếng thì đến các địa phương còn lại là Nghệ An và Thanh Hóa. Gió mạnh nhất ở Hà Tĩnh là khoảng 0 giờ đến 1 giờ rạng sáng 29-9, có thể giật lên cấp 14. Tại Nghệ An, gió mạnh nhất vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng 29-9 với gió giật cấp 14. Tại Thanh Hóa, gió mạnh nhất vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng 29-9 với gió giật ở cấp 12-13.

"Thời gian lưu bão trên đất liền khá dài, khoảng 6 tiếng. Vì thời gian bão tiếp cận muộn hơn, cộng thêm ảnh hưởng của triều cường sẽ nguy hiểm hơn so với dự báo ngày hôm qua, theo đó cảnh giác với nước dâng ở biển và sóng sẽ cao hơn "- Thứ trưởng Hiệp cảnh báo.

Do bão đi chậm lại và đi dọc bờ biển, vùng ảnh hưởng của mưa và mưa thực tế sẽ cao hơn dự báo ngày 27-9. Mưa phổ biến sẽ tầm độ khoảng 300 đến 400 mm, cao hơn mức dự báo hôm qua (200 đến 250 mm). Đặc biệt nguy hiểm là mưa cục bộ (tức là mưa 300 mm/3 tiếng đồng hồ) sẽ rất nhiều ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa cục bộ này ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vì bão đổ bộ ban đêm nên các biện pháp ứng phó sẽ rất khó khăn. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị trước và ngay từ bây giờ. Đề nghị các địa phương, đặc biệt trong công tác chỉ đạo là không được chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ theo dự báo, bão số 10 Bualoi đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, ngoài ra cần lưu ý thêm tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.

3 nhóm vấn đề trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15 giờ ngày 28-9.

Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.

Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu trước 17 giờ cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.