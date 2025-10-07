122 điểm ngập, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn

Mưa lớn trở lại

Sau hơn một giờ ngớt mưa, gần 12h, khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình và Thanh Xuân, Mỹ Đình... mưa lớn trở lại kèm sấm chớp liên hồi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông cho Hà Nội đến trưa nay, từ chiều mưa giảm.

Nước cao quá bụng người trên phố Phan Văn Trường, nhiều tuyến phố tê liệt do ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh

Giao thông khu vực vành đai 3, trưa 7/10. Ảnh: Văn Ngọc