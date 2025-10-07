122 điểm ngập, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn
Hà Nội Đến 10h sáng 7/10, Hà Nội có 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng khiến xe không di chuyển và 93 điểm ngập nhẹ các phương tiện có thể lưu thông.
Do mưa lớn kèm sét nên sáng nay nhiều trường ở Hà Nội chuyển từ học trực tiếp sang online. Tại Mầm non Yên Hòa, nước ngập gần đầu gối, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cùng đoàn công tác xắn quần lội nước vào trường. Ông Cương cho biết các trường được yêu cầu linh hoạt phương án dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương kiểm tra trường Mầm non Yên Hòa. Ảnh: Võ Hải
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi lời chào học sinh học online khi kiểm tra tại trường THPT Phan Huy Chú. Ảnh: Võ Hải
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trò chuyện với học sinh lớp 11A trường THPT Phan Huy Chú. Video: Võ Hải
Sáng nay, lãnh đạo Hà Nội và một số Sở ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn. Kiểm tra thực địa tại Xuân Phương, trạm bơm Cầu Ngà và phường Tây Mỗ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị vận hành tối đa công suất bơm, chủ động tiêu thoát nước, không để ngập kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác thoát nước tại khu vực Cầu Ngà. Ảnh: Hoàng Phong
Sau hơn một giờ ngớt mưa, gần 12h, khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình và Thanh Xuân, Mỹ Đình... mưa lớn trở lại kèm sấm chớp liên hồi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông cho Hà Nội đến trưa nay, từ chiều mưa giảm.
Nước cao quá bụng người trên phố Phan Văn Trường, nhiều tuyến phố tê liệt do ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh
Giao thông khu vực vành đai 3, trưa 7/10. Ảnh: Văn Ngọc
Nút giao Mai Dịch lúc 11h, ùn tắc dài hướng Phạm Văn Đồng - Linh Đàm. Ảnh: Lộc Chung
Ảnh: Lộc Chung
Phố Phan Văn Trường đoạn qua chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), nước dâng cao hơn một mét khiến hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa. Một số hộ dân khẩn trương di chuyển đồ đạc để tránh ngập.
Anh Bùi Văn Bình (29 tuổi) cho biết nước bắt đầu ngập từ 6h, chỉ nửa tiếng sau đã dâng cao hơn một mét. Anh đã kịp thời di chuyển giày dép và quần áo ra khỏi quán, tuy nhiên một số vẫn bị ngập ướt, phải đặt lên chỗ cao rồi chờ nước rút để phơi khô.
Tiểu thương chợ Nhà Xanh di chuyển đồ đạc trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Tiểu thương Giàng Mí Phú (28 tuổi) ước tính tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ảnh: Tùng Đinh
Nhóm tiểu thương dùng bạt làm "thuyền" vận chuyển hàng hóa trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Chợ Nhà Xanh ngập rác. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân đi lại trong nước sâu hơn một mét trên phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy. Video: Anh Phú
Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đến 10h còn 122 điểm ngập, trong đó ghi nhận 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông, 93 điểm còn lại xe cộ vẫn có thể đi qua.
Tắc trên cao, ngập dưới thấp trên phố Phạm Hùng. Ảnh: Tùng Đinh
Khu vực trước bến xe Mỹ Đình trưa 7/10. Ảnh: Văn Ngọc
Dự báo Hà Nội mưa từ đêm qua song mưa lớn tập trung vào rạng sáng, nước dâng nhanh khiến nhiều tiểu thương chạy chợ và người đi làm không kịp trở tay.
Người dân dắt bộ xe trong cơn mưa rào trên phố Nguyễn Hoàng. Ảnh: Tùng Đinh
Cảnh tái ngập trước bến xe Mỹ Đình trong vòng một tuần. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân xách đồ lội bộ trong nước trên phố Phạm Hùng về bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh
Tiểu thương đẩy xe qua đoạn ngập trước làng Phú Mỹ. Ảnh: Lộc Chung
Người dân bị sóng nước xô nghiêng trên đường phố. Video: Lộc Chung
Tại một xóm trọ dành cho sinh viên và người thu nhập thấp, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Đinh Tùng
Sinh viên Nguyễn Mạnh kê hết đồ đạc lên giường vì biết nước sẽ tràn vào phòng. Ảnh: Đinh Tùng.
Nguyễn Mạnh (20 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông) cho biết nước bắt đầu ngập vào phòng từ 7h30 sáng. "Năm nay nước đã tràn vào phòng ba lần, lần nặng nhất là trong trận bão Buloi. Do có kinh nghiệm nên lần này tôi đã kê hết đồ đạc lên giường. Dự định trưa nay sẽ nấu mì tôm ăn tạm. Từ nãy đến giờ nước mới rút được khoảng 5 cm, chắc phải đến chiều mới rút hết", Mạnh nói.
Anh Nguyễn Duy Khánh cùng các đồng nghiệp hỗ trợ xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu trên đường Phùng Hưng, phường Hà Đông. Ảnh: Huy Mạnh
Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh đã phải dậy sớm, căng bạt, be bờ để tránh nước tràn vào bên trong cửa hàng. Ảnh: Phạm Chiểu
Chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi dùng tấm gỗ chắn nước vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu
Trên phố Giang Văn Minh, mực nước ngập khoảng 50 cm, các hộ dân phải chặn bao cát để ngăn nước tràn vào. Ảnh: Hoàng Giang
Hầm nhà ở đường Lê Đức Thọ vẫn bị nước và dù đã che chắn, phải dùng máy bơm hút ra. Ảnh: Lộc Chung
Khu vực Sân vận động Mỹ Đình biến thành biển nước khi các tuyến đường quanh đó như Lê Đức Thọ, Châu Văn Liêm, Tân Mỹ, Trần Hữu Dực... đều ngập 20-50 cm. Quảng trường trước cửa sân vận động là nơi ngập nặng nhất, nước dâng chỉ còn lộ ra một phần hàng rào sắt trên đường Lê Đức Thọ. Dải barie này cũng bị "sóng nước" xô nghiêng khi xe cộ di chuyển qua đoạn ngập. Các gian hàng tổ chức triển lãm khu vực này đều ngâm trong nước.
Quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình ngập sâu khoảng nửa mét. Ảnh: Văn Ngọc
Người dân mò mẫm đi trong biển nước trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Văn Ngọc
Đường Lê Đức Thọ ngập sâu, một số xe máy liều lĩnh di chuyển qua. Ảnh: Văn Ngọc
Ô tô, xe máy tập trung trước điểm ngập sâu, chưa dám di chuyển qua. Ảnh: Văn Ngọc
"Biển" Mỹ Đình nhìn từ trên cao. Video: Văn Ngọc
Đường vành đai 3 hướng về Trần Quốc Hoàn và Hoàng Quốc Việt tắc nghẽn nghiêm trọng, nhiều ôtô đi lùi để tránh thủy kích.
Đường vành đai 3 hướng về Trần Quốc Hoàn và Hoàng Quốc Việt đang tắc nghẽn. Ảnh: Đinh Tùng
Ô tô 5 chỗ đi lùi tránh bị nước xâm nhập. Ảnh: Đinh Tùng
Nhân viên tại khách sạn số 26 Lê Đức Thọ cùng nhau tát nước ra khỏi hầm ngập để giảm thiểu thiệt hại. Hiện khách sạn có một máy phát điện và 5 xe máy đã chìm trong nước. Video: Lộc Chung
Nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long sáng nay hỗn loạn vì ngập và tắc bốn bề. Ảnh: Giang Trịnh
Các phương tiện nép hàng dài sát đường trên cao để tránh đường ngập phía dưới. Ảnh: Giang Trịnh
Xe cộ "đứng im" vì nước bao vây tứ bề. Ảnh: Giang Trịnh
Thống kê đến gần 9h, toàn thành phố ghi nhận 90 điểm ngập sâu trung bình từ 10 đến 50 cm, như Tây Mỗ, Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Hoàng, đường Xuân Phương...
Thực tế, người dân di chuyển trên đường gặp nhiều đoạn sâu tới gần 1 m, như Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình.
Điểm ngập sâu gần 1 m trước Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao Hà Nội trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Lộc Chung
Người dân phải dùng xe kéo đưa xe máy ra khỏi điểm ngập gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh Đinh Tùng
Nhiều ôtô được xe cứu hộ "giải cứu" trên đường Lê Đức Thọ. Video: Lộc Chung
Đoạn Liễu Giai - Đào Tấn ngập sâu 50 cm. Lực lượng chức năng chặn đường, sử dụng xe tải đưa người đi xe máy qua chỗ ngập.
Xe tải chở xe máy qua chỗ ngập trên phố Liễu Giai
Biển cảnh báo lớn đặt giữa đường Liễu Giai. Ảnh: Hoàng Giang
Video: Lộc Chung
Đường Phạm Tu, trước cửa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá ngập sâu, có chỗ lên tới 60 cm. Đây là con đường dẫn tới Bệnh viện K. Người dân, đặc biệt là bệnh nhân di chuyển tới viện rất khó khăn.
Người dân vất vả đi qua khu vực ngập nước. Ảnh: Huy Mạnh
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều điều một xe cấp cứu chở người bệnh qua vùng ngập. Video: Huy Mạnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 8h30 ngày 07/10, khu vực Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to và giông, Lượng mưa ba giờ qua (6-8h) phổ biến 30-60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phường Từ Liêm 240 mm, Phường Phú Diễn 178 mm, Phường Phú Lương 152 mm, phương Dương Nội 145 mm, Phường Láng 144 mm, Phường Phú Thượng 125 mm. Trong khoảng từ 7-8h sáng nay, cường độ mưa đang có xu hướng giảm dần.
Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ trưa và chiều cường độ mưa tiếp tục giảm.
Đường Phạm Tu trước cửa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá ngập sâu có chỗ lên tới 60cm. Video: Huy Mạnh
Khu vực trước số 19 Láng Hạ ngập sâu 40 cm, các phương tiện men theo vỉa hè để thoát khỏi khu vực ngập sâu.
Hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ qua những đoạn đường mênh mông nước. Ảnh: Hoàng Giang
Khu vực sát vỉa hè cao là nơi an toàn nhất để di chuyển. Ảnh: Hoàng Giang
Ảnh: Lộc Chung
Ảnh: Lộc Chung
Ảnh: Vũ Ngân
Ảnh: Vũ Ngân
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên địa phận các phường Hà Nội.
Vùng mây này tiếp tục phát triển, bao phủ nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới, gây mưa rào và giông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố mưa xấp xỉ 30 mm trong một giờ, gây ngập úng ở khu vực trũng. Trong mưa giông, người dân có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Video: Anh Phú
Ảnh: Hoàng Giang
Ảnh: Hoàng Giang
Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh: Huy Mạnh
Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh: Huy Mạnh
Video: Huy Mạnh
Đường trên cao ùn ứ khi đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Hoàng Long
Ảnh: Lộc Chung