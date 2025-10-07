Người phụ nữ ngã úp mặt khi đi qua chỗ ngập, cảnh sát Hà Nội liên hệ với điện lực

Khoảng 10h ngày 7/10, khi đi qua điểm ngập tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, Hà Nội) nhiều người có biểu hiện tê chân, tay hoặc ngã ra đường. Phát hiện vấn đề bất thường, các cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng tiếp cận, giải quyết sự việc.

Một người phụ nữ bị ngã úp mặt xuống đường khi đi qua điểm ngập nghi bị rò điện. Ảnh: N.T

Theo đó, lực lượng CSGT nhanh chóng căng dây cảnh báo, hướng dẫn cho người dân đi qua điểm ngập tránh xa điểm nghi bị rò điện và nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực để kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhân viên điện lực có mặt để giải quyết sự cố. Ảnh: CACC

Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

CSGT hỗ trợ người dân vượt qua điểm ngập. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trước tình trạng Hà Nội xảy ra ngập ở nhiều vị trí, đơn vị huy động cán bộ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ.

CSGT khuyến cáo, người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.