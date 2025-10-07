Kiểm chứng thông tin Tổng thống Pháp xây hầm trú ẩn 170 triệu USD phòng Thế chiến III

Tin giả về việc Tổng thống Pháp Macron xây hầm trú ẩn xa hoa lan truyền trên một số mạng xã hội

Trong những ngày đầu tháng 10, mạng xã hội X và Telegram lan truyền một video cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang “bí mật xây dựng một hầm trú ẩn siêu sang”, nơi được mô tả có hồ bơi, phòng tập thể thao, bãi đậu xe ngầm và hệ thống sinh tồn hiện đại.

Người đăng còn khẳng định công trình này tiêu tốn khoảng 148 triệu euro (tương đương 170 triệu USD), được “chuyển” cho công ty Oppidum Bunkers ở Thụy Sĩ và rằng ông Macron đang “chuẩn bị cho Thế chiến III”. Người đăng video được cho là có bằng chứng xác thực đến từ Tracfin, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Pháp chuyên chống rửa tiền.

Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của TF1 Info, kênh chuyên xác minh thông tin của đài TF1 (Pháp), toàn bộ câu chuyện là tin giả.

Trong bài viết xác minh, TF1 Info cho biết không có bằng chứng nào chứng minh khoản thanh toán 148 triệu euro, cũng như không tồn tại dự án nào như lời đồn. Tracfin chưa từng công bố hay xác nhận thông tin nào liên quan.

Ngoài ra, Oppidum Bunkers – công ty được cho là nhận hợp đồng xây dựng – thực tế đã phá sản từ tháng 12/2024 và không còn hoạt động. Người tự xưng là “José Meier”, được nêu trong video là kỹ sư thiết kế bunker cho tổng thống, cũng không có thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp hay bất kỳ tài liệu công khai nào, theo kênh TF1 Info.

Hãng tin FranceLive cho biết nhu cầu mua hầm trú ẩn cá nhân tại Pháp gần đây có tăng do người dân lo ngại tình hình quốc tế, song những dự án đó hoàn toàn là tư nhân, không liên quan đến chính phủ hay Phủ Tổng thống.

Thực tế, Pháp từ lâu đã có một trung tâm chỉ huy khẩn cấp nằm dưới Điện Elysee, thường được gọi là “hầm trú ẩn của tổng thống”. Cơ sở này được xây dựng sau Thế chiến II, có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc và chỉ huy quốc gia khi xảy ra khủng hoảng. Đây là cơ sở có thật, nhưng không hề “xa hoa” như những gì video trên mạng mô tả.

Một số chuyên gia truyền thông tại Paris cho rằng vụ việc này là ví dụ điển hình của “chiến dịch thông tin sai lệch kiểu mới”: pha trộn giữa một phần sự thật (việc có hầm trú ẩn thật) với các chi tiết bịa đặt (hầm trú ẩn xa hoa, số tiền hàng trăm triệu euro) để gây hoang mang và lan truyền nhanh trên mạng.

Phủ Tổng thống Pháp chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng truyền thông nước này đều thống nhất: Không có bằng chứng nào cho thấy ông Macron đang xây “hầm trú ẩn sang trọng” chuẩn bị cho chiến tranh.