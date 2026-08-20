Xác định danh tính nam thanh niên xăm trổ đánh người ở khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì

Tối 19/8/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại vụ việc một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision, màu đỏ, biển kiểm soát 29BE-071.39 có hành vi đánh một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision, màu xám, biển kiểm soát 29AE-255... tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, thuộc phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh vụ việc được ghi nhận xảy ra tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng

Kết quả xác minh ban đầu xác định người bị đánh là anh Đ.N.T (sinh năm 2004, thường trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội). Hiện anh T. đang đi khám thương tích và dự kiến sau khi hoàn thành việc khám sẽ phối hợp làm việc với cơ quan Công an để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Đối tượng N.K.T điều khiển xe máy BKS 29-BE 071.39

Qua xác minh, xác định N.K.T. (sinh năm 1981, thường trú tại Tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội) là người có hành vi đánh anh T. Thời điểm cơ quan chức năng xác minh, N.K.T. không có mặt tại địa phương, gia đình không nắm được thông tin về việc đi đâu, làm gì.

Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, triệu tập người người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.