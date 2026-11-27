Ốc sên khổng lồ châu Phi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.(Ảnh: GETTY)

Được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, ốc sên khổng lồ châu Phi (Lissachatina fulica) không chỉ là mối đe dọa trên lý thuyết. Tại những nơi chúng đặt chân đến ngoài môi trường bản địa, loài nhuyễn thể dài tới 18–20 cm này nhanh chóng thiết lập những "đế chế" tàn phá mùa màng, gặm nhấm công trình xây dựng và buộc chính quyền các nước phải tiêu tốn hàng chục triệu USD để truy quét.

Cuộc chiến "thiết quân luật" kéo dài nhiều thập kỷ tại Mỹ

Tại Mỹ, ốc sên khổng lồ châu Phi bị liệt vào danh sách sinh vật cấm nhập khẩu, nuôi nhốt và buôn bán ở cấp độ liên bang. Tuy nhiên, bang Florida – với nền khí hậu cận nhiệt đới nóng ẩm tương đồng với quê hương Đông Phi của loài ốc này – đã nhiều lần trở thành tâm điểm của những đợt bùng phát dịch bệnh sinh thái tốn kém.

Lịch sử đối đầu của Florida với loài ốc này bắt đầu từ năm 1966, khi một cậu bé mang lậu 3 con ốc từ Hawaii về Miami làm thú cưng và người bà sau đó thả chúng ra vườn. Chỉ sau 7 năm, từ 3 cá thể ban đầu đã nhân lên thành hơn 18.000 con trưởng thành cùng hàng vạn trứng. Chính quyền bang đã phải mất gần một thập kỷ và tiêu tốn 1 triệu USD mới tuyên bố xóa sổ hoàn toàn ổ dịch vào năm 1975.

Đến năm 2011, kịch bản ác mộng lặp lại tại hạt Miami-Dade, nghi do hoạt động buôn lậu làm thú cưng hoặc phục vụ các nghi lễ tín ngưỡng. Lần này, chiến dịch truy quét kéo dài suốt 10 năm với quy mô chưa từng có. Hàng trăm nhân viên chuyên trách cùng lực lượng chó nghiệp vụ đánh hơi đã được huy động để sục sạo từng bụi rậm, khe tường. Tổng cộng, nhà chức trách thu gom được 168.538 con ốc, dọn dẹp hơn 1.900 tấn rác thải thực vật tại 32 ổ dịch cốt lõi, tiêu tốn ngân sách lên tới 24 triệu USD trước khi công bố sạch bóng ốc sên vào cuối năm 2021.

Sự bình yên không kéo dài lâu. Từ giữa năm 2022 đến năm 2023, giới chức liên tiếp phát hiện các quần thể ốc sên châu Phi mới (bao gồm cả dòng đột biến vỏ trắng thường được giới chơi sinh vật cảnh ưa chuộng) tại ba hạt Pasco, Lee và Broward. Theo báo cáo đánh giá môi trường của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA-APHIS) và cập nhật từ Sở Nông nghiệp Florida (FDACS) giai đoạn 2024–2026, bang này vẫn phải duy trì 3 vùng cách ly kiểm dịch (quarantine) nghiêm ngặt tại các hạt nói trên.

Riêng tại hạt Pasco, cơ quan chức năng xác định có tới 13 đại lý cây giống và 12 vườn ươm nằm trong vành đai kiểm dịch, buộc lực lượng chức năng phải giám sát gắt gao để ngăn mầm mống lây lan qua đất và cây cảnh.

Để bảo vệ ngành nông nghiệp tỷ đô của bang, nhà chức trách áp dụng quy trình kiểm soát như thiết quân luật: thiết lập "vùng lõi" xử lý bán kính gần 200 m quanh mỗi điểm phát hiện, cấm tuyệt đối việc di chuyển đất, cây trồng hay rác thải sân vườn ra khỏi vùng phong tỏa, kết hợp chó nghiệp vụ và rải thuốc diệt nhuyễn thể chứa hoạt chất metaldehyde định kỳ.

Tại các cửa khẩu và sân bay quốc tế, lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cũng liên tục siết chặt kiểm tra, tiêu hủy tại chỗ các lô ốc sên giấu trong hành lý ký gửi từ nước ngoài áp dụng án phạt nặng đối với hành vi vận chuyển trái phép.

Báo động đỏ từ trào lưu "thú cưng độc lạ" tại châu Âu

Khác với sự cấm đoán nghiêm ngặt tại Mỹ, tại nhiều quốc gia châu Âu, ốc sên khổng lồ châu Phi từng được mua bán khá phổ biến trên mạng xã hội như một loại "thú cưng độc lạ". Chính sự dễ dãi này đã mở đường cho nguy cơ xâm lấn sinh thái khi nhiều người nuôi thiếu trách nhiệm thả chúng ra công viên, vườn nhà lúc ốc sinh sản quá nhanh.

Trước đây, mùa đông lạnh giá ở Bắc Âu được xem là hàng rào tự nhiên kìm hãm sự phát triển của loài sinh vật nhiệt đới này. Tuy nhiên, tại khu vực Nam Âu ấm áp như Tây Ban Nha, Ý hay Bồ Đào Nha, chúng hoàn toàn có đủ điều kiện để lập quần thể bền vững ngoài tự nhiên.

Minh chứng rõ nét nhất là tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha), nơi giới chức từng phải kích hoạt hệ thống giám sát khẩn cấp sau khi phát hiện sự xuất hiện của loài ốc này tại đảo Tenerife, kèm theo cảnh báo người dân tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp.

Các nhà sinh thái học châu Âu nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm ấm dần lục địa già, ranh giới sinh tồn của ốc sên khổng lồ châu Phi sẽ ngày càng mở rộng, đặt ra thách thức lớn cho công tác kiểm soát sinh vật ngoại lai tại khu vực này trong tương lai gần.

"Cỗ máy" hủy diệt nông nghiệp và mầm bệnh chết người

Sự nguy hiểm của ốc sên khổng lồ châu Phi nằm ở khả năng thích nghi và sức tàn phá toàn diện. Khi xâm nhập vào các hệ sinh thái mới tại Bắc Mỹ hay châu Âu, chúng gần như không có thiên địch tự nhiên. Với khẩu phần ăn tạp lên tới hơn 500 loài thực vật, từ hoa màu, cây ăn quả có múi cho đến cây công nghiệp và thảm thực vật bản địa, một quần thể ốc sên có thể quét sạch cả một trang trại chỉ trong thời gian ngắn.

Không dừng lại ở cây trồng, loài sinh vật này còn tấn công cả hạ tầng của con người. Để bổ sung lượng canxi khổng lồ nuôi dưỡng bộ vỏ cứng cáp, chúng thường xuyên bò lên nhà dân, gặm nhấm vữa tường, thạch cao và lớp sơn trát bên ngoài. Thậm chí, vỏ của chúng cứng đến mức có thể làm thủng lốp ô tô nếu xe vô tình cán qua.

Đáng lo ngại hơn cả là rủi ro y tế cộng đồng. Ốc sên châu Phi là vật chủ trung gian phổ biến của ký sinh trùng giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis). Chỉ cần chạm tay trần vào chất nhầy của ốc hoặc ăn phải rau sống dính dịch tiết chưa được rửa kỹ, con người có thể nhiễm bệnh viêm màng não tăng bạch cầu ái toan – căn bệnh nguy hiểm dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong.

Thêm vào đó, khả năng sinh tồn của loài vật này khiến mọi nỗ lực tiêu diệt trở nên vô cùng nan giải. Là sinh vật lưỡng tính, chỉ một cá thể đơn lẻ cũng có thể đẻ tới 1.200 trứng mỗi năm. Khi gặp thời tiết khắc nghiệt hoặc giá rét, chúng có thể thu mình vào vỏ, rơi vào trạng thái ngủ đông hoặc ngủ hè suốt một năm ròng mà không cần thức ăn hay nước uống.