Xác minh vụ thanh niên xăm trổ hành hung người trên phố Hà Nội

Ngày 20/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vào cuộc xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung nam thanh niên lái xe máy tại khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú.

Thông tin về những người liên quan vụ việc chưa được đơn vị này cung cấp.

Người đàn ông xăm trổ hành hung thanh niên đi xe máy trên phố Hà Nội.

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc cho thấy hình ảnh nam thanh niên lái xe máy chở theo một cô gái ngồi sau. Khi xe này đi tới nút giao thì xảy ra va chạm, cãi vã với một người đàn ông xăm trổ. Người này lái xe máy không đội mũ bảo hiểm đi cùng chiều.

Ngay khi xuống xe, người đàn ông xăm trổ đã lao vào đấm nam thanh niên đi xe máy, tuy nhiên cú đấm đầu tiên bị trượt. Sau đó, người đàn ông xăm trổ lại tiếp tục lao vào đấm nam thanh niên nhiều lần vào khu vực đầu và trán.

Sự việc xảy ra giữa sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông. Chứng kiến sự việc, người phụ nữ đi cùng người đàn ông xăm trổ đã lao vào can ngăn, sự việc sau đó mới dừng lại và người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi.