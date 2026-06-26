Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí, lạng lách sau vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Khoảng 2h ngày 23/6, Tổ 1311 Công an TP Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa) giữa xe mô tô biển kiểm soát 75A-xxxxx do anh H.A. (SN 1970, trú phường Phú Xuân) điều khiển và một xe Honda Wave không gắn biển số do 2 thanh niên điều khiển.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau cú va chạm, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, anh A. bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển nhiều xe máy chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm TP Huế. Trong đó, đối tượng điều khiển xe Honda Wave đã tông vào xe của anh A. rồi bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường khẩn trương điều tra, truy xét. Đến nay, lực lượng chức năng triệu tập, làm việc với 18 đối tượng liên quan, tất cả cùng trú tại TP Huế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (SN 2009, trú phường Hóa Châu) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (SN 2011, trú phường Phú Xuân) cầm đầu đã bàn bạc, chuẩn bị xe mô tô, tháo biển số, mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia... rồi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng Nguyễn Gia Hào (SN 2009, trú phường Hóa Châu) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh A. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.