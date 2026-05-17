Xã vùng biên tan hoang sau lũ trong đêm

Chiều qua, mưa lớn bắt đầu trút xuống xã vùng biên Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng. Trong khoảng 5 giờ, lượng mưa trút xuống xã này đạt 314 mm.

Mưa lớn khiến lũ từ các điểm cao dồn về khu vực dân cư của 8 trên tổng số 19 thôn của xã Lý Quốc.

Ngay trong đêm, chính quyền đã huy động hàng trăm thuộc quân đội, công an đi đến từng thôn để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Một ôtô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn, song khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 100 m.

Một đoạn kênh bị lũ cày tung. Xã Lý Quốc ghi nhận 183 nhà dân và một trường học bị ngập, đọ sâu trung bình 0,5 m-1,5 m.

Một số đoạn đường bị lũ cuốn trôi phần đất đá bên dưới. Sáng nay, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Tỉnh cũng yêu cầu triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, lương thực, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn; hỗ trợ các hộ bị ngập nước khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Kè nhiều đoạn suối bị cuốn trôi khiến một số ngôi nhà mất an toàn. Trong sáng nay, chính quyền đang hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Một con trâu ở xã Lý Quốc chết do lũ. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Lũ lên nhanh cũng đã khiến 130 ha lúa, 50 ha ngô, 25 ha đỗ tương, 6 ha lạc, 30 ha thuốc lá bị cuốn trôi, gãy đổ.

Nhiều điểm bị sạt lở trên các tuyến đường Quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206. Sáng nay, chính quyền đang khắc phục để đảm bảo lưu thông trở lại.

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa đo được từ 17h đến 22h hôm qua tại trạm Minh Long, xã Lý Quốc là 314 mm, trạm Đàm Thủy 213 mm, Quang Long 118 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Trong hôm nay Cao Bằng được dự báo tiếp tục có mưa phổ biến 20-70 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Ninh mưa 40-70 mm, có nơi vượt 120 mm.